Luis Mesina: “La propuesta de No+AFP es la única seria”

Luego que el pasado jueves la Coordinadora No + AFP solicitara un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet para hacer entrega de su propuesta previsional, este lunes representantes de la organización se reunieron con los presidentes de ambas cámaras del Congreso a quienes le expusieron sus ideas sobre la materia.

Después del breve encuentro el vocero del movimiento, Luis Mesina, indicó que le solicitaron a Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade, presidentes del Senado y de la Cámara respectivamente, tener una reunión con todos los legisladores, para exponer en detalle la propuesta, la que asegura, es la más seria de los últimos 35 años.

El dirigente reiteró que el documento no implica un gasto de recursos públicos y que no considera una expropiación de los fondos previsionales. Así, profundizó que el documento que incluye una solución tripartita (Estado, trabajadores y empresa) para el fondo de jubilación contempla, además, un Fondo de Reserva Técnica; Subsidio solidario a las mujeres cotizantes; Pensión Mínima Contributiva; Pensión Universal no Contributiva, etc.

En tanto la dirigenta de NO + AFP Carolina Espinoza manifestó que la reforma al sistema de pensiones es urgente, por lo que llamó a los líderes de las distintas fuerzas políticas a “estar a la altura” de su cargo y a representar los intereses de la ciudadanía.

Mientras, el dirigente de la Coordinadora Esteban Maturana indicó que además de entregar la propuesta, les expusieron a los presidentes de ambas cámaras su preocupación respeto a la caída del fondo E, situación que calificó como “sospechosa”.

Los dirigentes cuestionaron que el tema en torno a una eventual reforma previsional lo esté encabezando el Ministerio de Hacienda con los partidos políticos “a puerta cerrada” excluyendo a quienes han levantado esta demanda desde las calles.