Abogado crítica a Conferencia Episcopal y denuncia red de protección a reos de Punta Peuco

La Conferencia Episcopal de Chile respaldó el acto ecuménico que realizará este viernes en el penal de Punta Peuco y que protagonizarán seis reclusos condenados por delitos de lesa humanidad.

El presidente de la instancia eclesiástica, Santiago Silva Retamales, expresó estar de acuerdo con que los presos del recinto puedan acceder a la libertad condicional bajo ciertas condicionantes legales y de arrepentimiento, quienes al mismo tiempo podrían “en lo posible” aportar datos sobre el paradero de personas detenidas desaparecidas.

Además, la autoridad religiosa emplazó a los detractores de la actividad a tener respeto por la iniciativa: “Si el propósito de esa liturgia es mostrar el arrepentimiento de algunos de ellos por lo que ocurrió, muy bienvenido sea y respecto de eso es que pido respeto. No es necesario decir de que se trata de una especie de montaje para poder conseguir otra cosa”.

Sobre el tema, el abogado derechos humanos Yuri Vásquez aseveró que se ha constatado que existe una red de protección que involucra a la iglesia, políticos y eclesiásticos, cuyo objetivo final es que los reclusos del penal de Punta Peuco se beneficien con la libertad condicional.

El jurista rechazó las declaraciones de apoyo que han dado diversas autoridades religiosas e indicó que se desentienden respecto a que el pedir perdón debe venir acompañado de información real sobre el paradero de detenidos desaparecidos.

“Estos reclusos además cuentan con una red de protección, siguen manteniendo los vínculos que en algún momento los hicieron peligrosos, que les permitieron violar los derechos humanos, que les permitieron torturar, asesinar y hacer desaparecer. Esa red sigue viva, cuenta con una amplia protección institucional, la iglesia, abogados que han logra cooptar también para su posición, de una red que los quiere fuera pronto”.

En tanto, el coordinador jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Marcelo Tapia, calificó la actividad de nefasta y aseveró que se quiere dar un carácter jurídico a un tipo de acto que no aporta en nada a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Tapia agregó que ninguno de los seis condenados que eventualmente pediría perdón ha contribuido con antecedentes sobre víctimas de la Dictadura: “Nunca han aportado, siempre han dicho que ellos no hicieron nada, siempre han dicho que no conocen a nadie y que no recuerdan nada. No vemos donde está la consistencia de un supuesto perdón en base a esa lógica de algo que según ellos no hicieron, no recuerdan, no saben. Llama la atención que personeros de diferentes iglesias se hayan sumado a esta, para nosotros maquinaria de impunidad”.

Recordemos que el acto se realizará este viernes donde participará el sacerdote Fernando Montes, y el ex capellán evangélico de La Moneda, Alfred Cooper.