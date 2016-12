Insulza propone consulta ciudadana para definir precandidato PS y PPD

El precandidato presidencial del PS y ex agente de Chile en La Haya presentó su idea de que el candidato único del PS y el PPD emerja de una consulta ciudadana, adelantándose al mismo anuncio que el viernes haría la mesa del partido liderado por la senadora Isabel Allende.

Una consulta ciudadana para definir al candidato presidencial del PS y el PPD que competirá en las primarias de la Nueva Mayoría del 2 de julio. Ese es el anuncio que este miércoles hizo el ex ministro y actual precandidato presidencial socialista José Miguel Insulza para zanjar al representante de ambas colectividades.

Esta propuesta hecha por el “Panzer” fue la que la noche de este martes le entregó a la presidenta del PS, senadora Isabel Allende, procedimiento que si bien no es considerada desde el punto de vista legal como una elección primaria de estos partidos, en la práctica sí dirimirá a la carta presidencial del eje PS-PPD.

“La mejor manera es realizar una consulta ciudadana, a desarrollarse posiblemente en el próximo mes de marzo, con participación de los militantes de ambos partidos y de aquellos independeintes y simpatizantes que se sientan interpretados por esta corriente de pensamiento que compartimos, para elegir un candidato presidencial que nos represente en las primarias legales del próximo 2 de julio, con el compromiso de apoyar todos a aquel candidato que obtenga la mayoría”, señaló Insulza.

La senadora Allende replicó a las pocas horas que la del ex ministro “es una propuesta, pero nosotros claramente hasta ahora tenemos un acuerdo tomado por el Comité Central y sólo éste puede rectificar ese acuerdo, así que no tengo mucho que decir hasta que se reúna ese Comité Central y resuelva”.

Desde el PPD plantearon que, a pesar de valorar la propuesta hecha por el ex ministro, mantendrán su calendario respecto de las precandidaturas presidenciales, el que incluye la proclamación del ex presidente Ricardo Lagos como su abanderado el 14 de enero próximo: “No hay ninguna razón para que a partir de esta propuesta o de muchas otras que exploren ambos partidos se altere el cronograma fijado. Así como no se puede cambiar el Comité Central del 21 de enero del PS, tampoco se puede cambiar lo que ya está fijado el Consejo General del 14 de enero del PPD”, señaló el senador Jaime Quintana

“Son los partidos los que tienen que abordar las reglas del juego y señalar cuál es la cancha en la cual se va a correr este proceso presidencial. Más que candidatos que propongan mecanismos, me gustaría ver candidatos proponiendo ideas”, agregó.

De todas maneras, el partido sostendrá una reunión la noche de este miércoles para analizar la propuesta de Insulza.

El propio Lagos prefirió no referirse de manera directa sobre este nuevo escenario abierto por Insulza señalando que “lo que los partidos resuelvan me parece bien. Lo que le interesa a la ciudadanía es escuchar los temas que a ellos les interesan, por lo tanto, a esos temas me quiero referir. Si alguien tiene una idea que la proponga a las directivas”.

En tanto, desde el Partido Radical desdramatizaron el hecho que su abanderado, el senador Alejandro Guillier, no haya sido considerado para la realización de esta consulta ciudadana del PS y PPD. “Cada partido es dueño de tomar sus propias definiciones”, señaló el presidente del PR, Ernesto Velasco.