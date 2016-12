Manuel José Ossandón: “No creo que Eliodoro Matte no supiera de la colusión de pañales”

La colusión de los pañales desató una seguidilla de reacciones. Algunos apuntan a la responsabilidad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por su falta de rigor en la investigación de los comportamientos empresariales, otros al mal uso que los empresarios hacen de la ley, prácticas con las que se ataca al libre mercado.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador independiente Manuel José Ossandón se refirió al escándalo al que calificó de “vergonzoso”.

El parlamentario emplazó a los empresarios, principalmente, al ex canciller Alfredo Moreno, actual carta para dirigir la CPC, a criticar abiertamente este tipo de prácticas, “que son las que dañan el libre mercado”.

El además precandidato presidencial aprovechó la oportunidad para exponer sus propuestas en caso de alcanzar La Moneda en las próximas elecciones. En ese sentido, amenazó con cárcel a todos quienes se coludan. “Si soy presidente, van a pagar todo lo que se robaron”.

Su principal cuestionamiento al sistema es la escala de multas que cobra en Chile por estos delitos: “Somos el país que menos paga. La multa es un muy buen negocio si te pillan o denuncian. Lo que debemos hacer es calcular lo que se robó y pagarlo”.

Para ejemplificar la situación explicó que “la Papelera lleva un año negociando con la Superintendencia y aun no devuelven ni un centavo de lo que se le sacó a la gente por el papel tissue”.

Manuel José Ossandón dijo que la ley no funciona, por ello propone una “mezcla entre delación compensada y cárcel. El delincuente de cuello y corbata le tiene mucho miedo a la cárcel, mucho más que a una multa”.

Para el Senador este tipo de prácticas “van al alma de un sistema económico que ha resultado”. En ese sentido, agregó que “por culpa de los abusadores están los problemas que están” y no por culpa del libre mercado.

“Estos señores que son los grandes defensores del libre mercado, lo matan. Yo echo de menos a los líderes empresariales. Ellos critican mucho al gobierno, a las autoridades políticas, pero cuando los pillan en cosas tan graves como ésta, que es un robo, un delito, se quedan callados y hacen declaraciones muy suaves”.

En la conversación, Ossandón volvió a increpar a Moreno, cuestionando su silencio: “Me gustaría saber, ver una declaración del candidato a la CPC, pero qué hay: silencio absoluto”.

“Hay que ser firme. Lo que es sí, es sí; lo que es no, es no; lo que es sinvergüenza, es sinvergüenza. Lo que yo estoy planteando es que si el señor Moreno va a ser candidato a la CPC, (lo que me parece impresentable, porque refleja que los empresarios no han entendido nada de lo que pasa en Chile, de lo contrario, no se presentaría el presidente de Penta a ese lugar, porque la imagen que deja a la gente es malísima), no puede mantener el silencio, este tipo de prácticas mata al libre marcado”.

Incluso, el Senador dijo que la responsabilidad de este tipo de colusiones es de los dirigentes empresariales: “Si van a hacer campaña, deben salir con fuerza a criticar estos temas que matan lo que ellos defienden. Es necesario saber qué piensa Moreno y si cree que se deben ir presos los que están coludidos”.

Ossandón también cuestionó el que la disculpa del sector siempre sea atribuir la responsabilidad a los gerentes técnicos de las firmas: “Este no es un problema de mandos medios. No creo que Eliodoro Matte no supiera de la colusión. Es evidente que no son mandos medios, aquí hay una colusión completa. Yo creo que sí sabían. Con el nivel de información que manejan, creo que sabían todo lo que ocurría”:

La nueva y la antigua política

“En la carrera presidencial habrá una dura contienda entre la nueva y la vieja política”. La frase la dijo en el contexto de separar los intereses de los representantes con los empresarios. Manuel José Ossandón agregó que lo importante es recobrar el sentido público de la política y no la mezcla actual con los negocios, porque “es ahí donde se pierde todo”.

El senador abordó la molestia ciudadana. Para él, en este momento, hay tal grado de enojo, que no existiría piso político para seguir permitiendo este maridaje.

En ese sentido, aseguró que es fundamental poder regular también a la economía imperante, prohibiendo, por ejemplo, la concentración de los sectores. Ossandón explicó que su propuesta contempla poder regular los “directores cruzados”, por ejemplo, en el mundo de la energía: “Hemos visto legislaciones internacionales donde esto está absolutamente prohibido. Entonces, si vas regulando, acabando con estas redes que son perversas, las cosas van mejorando. También hay fórmulas de fijación de precios y un montón de cosas que ya se hacen en otros países y que se pueden copiar”.

“No me importa lo que me pase por proponer cambios. Si uno no es capaz de hacer cambios, no debe ser presidente”.