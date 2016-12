Mineros de Curanilahue cumplen dos semanas bajo tierra sin respuesta del Gobierno

Son cerca de 70 los mineros que hace aproximadamente dos semanas decidieron descender hasta el fondo del pique Santa Ana de Curanilahue para protestar por una serie de incumplimientos de acuerdos suscritos por el Gobierno y para exigir que se inyecte de recursos a la faena para volver a operar.

Este conflicto comenzó en el año 2015 cuando la mina, en ese entonces propiedad de los empresarios Paul Fontaine y Rodrigo Danús, decidió dejar de operar debido a que la mina no estaba en condiciones de ser explotada, quedando sus trabajadores desempleados y sin posibilidades de reinsertarse laboralmente en otra área.

Eso llevó a los mineros a protestar descendiendo en aquella ocasión al fondo de la mina Santa Ana, movilización que se resolvió luego que el Gobierno suscribiera con los trabajadores una serie de acuerdos que consistían en la entrega de bonos para capacitación y la inyección de recursos para que la mina volviera a operar, en esta ocasión a cargo de los propios trabajadores.

Pero a partir del mes de septiembre, dichos bonos dejaron de pagarse y la eventual inyección de recursos no fue contemplada en la ley de presupuesto para el año 2017, lo que motivó a los mineros a descender nuevamente al fondo de la mina.

Luis Chandía, presidente del sindicato de trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue, explica que el Gobierno justificó la no entrega de los bonos por un error administrativo “es un problema de redacción que hubo en el gobierno regional cuando se planteó el proyecto. Un tecnicismo mínimo que nos dejó sin estos recursos”, explicó.

La situación es compleja debido a las pocas oportunidades laborales que hay en la zona, lo que ha agudizado la crisis que viven los mineros de este pique, como afirma el propio Luis Chandía “nosotros dejamos de percibir en septiembre estos recursos y eso nos tiene afectados en todo aspecto. Acá en la zona no hay fuentes de trabajo como para reinsertamos y menos nosotros que hemos sido toda la vida mineros de carbón”.

Respecto del reinicio de las operaciones en el pique, las autoridades regionales de Minería señalaron en su momento que la mina no estaba en condiciones de volver a operar, algo que fue descartado por el senador Alejandro Navarro, quien descendió hasta el lugar donde se encuentran los mineros para constatar las condiciones en las cuales se encuentran “él no es un especialista en minería y creo que está equivocado. Llevó más de 35 años visitando los piques y creo poder distinguir entre una mina que no está operativa y otra que si está disponible para su producción”, sentenció.

Luego de haberse declarado en quiebra, la mina, que se encuentra sin permiso de funcionamiento pese a que se sigue extrayendo carbón, está siendo administrada por un liquidador y todos sus trabajadores fueron finiquitados, sin embargo, los trabajadores reclaman que no han recibido ningún peso.

Los ex trabajadores se encuentran finiquitados, por lo que ya no existe vínculo laboral, mientras que siguen reclamando que se cumpla el protocolo de acuerdo firmado el año pasado que garantizaba la continuidad laboral. Los mineros calculan que se necesita cerca de 300 millones de pesos para echar a andar de nuevo el pique.