Parlamentarios exigen suma urgencia a traspasos de competencias a intendentes

La aprobación del proyecto de ley para elegir gobernadores regionales hasta el momento es letra muerta, ya que el parlamento debe presentar y aprobar dos iniciativas: una que especifique las funciones del cargo y otra que defina los procedimientos de la elección. Parlamentarios y expertos aseguran que si la Presidenta no pone urgencia a estos proyectos podrían terminar sin aplicabilidad.

Luego de más de dos años de discusión, este miércoles finalmente se aprobó el proyecto de reforma constitucional de elección directa de intendentes, que pasarán a denominarse gobernadores regionales.

De esta forma, la normativa queda en condiciones de ser promulgada, aunque aún restan dos proyectos que condicionan la elección de la nueva autoridad: la ley de votaciones populares y escrutinios y el traspaso de competencias.

La nueva legislación establece que los futuros gobernadores presidirán el Consejo Regional y serán elegidos por un período de cuatro años a través de sufragio universal.

Asimismo, especifica que saldrán electos quienes obtengan la mayoría de los votos que equivale, al menos, a un 40% de los sufragios. Además, se establece la existencia de un delegado presidencial regional nombrado y removido por el Presidente de la República.

Pese a que la mayoría de los parlamentarios dio su voto favorable a este proyecto -96 votos a favor y 13 abstenciones-, aún quedan dudas acerca de la disposición que tendrán para tramitar los dos proyectos restantes.

En ese sentido, el diputado de RN René Manuel García, emplazó al Gobierno y a los parlamentarios a no dilatar este tema y a no quedarse sólo en los discursos.

“Que la presidenta de la República tome este proyecto como propio, lo mande con fuerza para acá, le ponga la urgencia que merece (…) aquí el Senado no quiere que esto sea una realidad y no podemos parar un proyecto que todo el mundo quiere que sea a corto plazo una realidad, porque los señores senadores no quieren que se alija al intendente”.

En esa línea, la diputada Daniella Ciccardini reiteró sus cuestionamientos al actuar de algunos parlamentarios de Gobierno y también de Chile Vamos. Además la parlamentaria apuntó a la necesidad de contar con esta nueva legislación para paliar la crisis de representatividad que vive el país.

“Tengo una crítica profunda, tanto a parlamentarios de oposición, como de Gobierno, porque son justamente los que no quieren desconcentrar ni descentralizar el poder y yo creo que ese es un grave error entendiendo hoy día el complejo escenario que tenemos en nuestro país de la crisis de confianza de parte de la ciudadanía hacia los servidores públicos”.

Quienes también han sido críticos respecto al rol de algunos parlamentarios, principalmente los senadores, han sido los integrantes de la comisión asesora de descentralización.

En conversación con radio y Diario Universidad de Chile el ex presidente de la instancia, Esteban Valenzuela, si bien destacó el avance que se produce con la aprobación de este proyecto, enfatizó que sólo se trata de un primer paso y que va a depender de la Presidenta de la República si las normativas que restan son aprobadas.

En ese sentido, el académico dijo que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene una oportunidad de pasar a la historia si es que efectivamente se logra este objetivo.

“Va a ser clave la capacidad de la Presidenta de ponerle urgencia al proyecto de traspaso de competencias y que en enero ya esté el proyecto de ley orgánica de cómo se elegirían, porque eso obliga a sacar al pizarrón a una serie de actores que condicionaron esto, que no creen en esto y que están haciendo corrupción programática”

El ex alcalde de Rancagua acusó además al piñerismo y al laguismo de “meter las manos” para entorpecer este proceso. Sin embargo, afirmó que el surgimiento del Frente Amplio y de la Federación de Partidos Regionalistas que se está constituyendo “puede generar el milagro que obligue a estos actores a cumplir con su palabra y a apurar este tema durante el primer semestre del próximo año”.