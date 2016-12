Abogados abren posibilidad de juicio en colusión de pañales

El delito de colusión en los precios de los pañales está prescrito. La premisa ha sido muy escuchada en los últimos días. Sin embargo, académicos en derecho económico y abogados coincidieron en señalar que son sólo los tribunales de justicia quienes determinan si la infracción estaría caducada.

Recordemos que la confabulación para elevar los precios de los pañales entre CMPC y Kimberly Clark se habría producido entre 2002 y 2009, mientras que el período de prescripción del delito es de cinco años.

En este sentido, el académico del departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile Francisco Agüero indicó que la ley contempla el plazo de cinco años, pero también considera el tiempo de los efectos posteriores a la colusión, secuelas que incluso podrían llegar hasta la actualidad.

“Son investigaciones complejas, son investigaciones donde muchas veces no existen antecedentes públicos, los mismos carteles tienen habitualmente un carácter secreto con posible destrucción de pruebas. No basta con tener una acusación, sino que también hay que probarlo y la fiscalía tiene una reputación de un trabajo serio, exhaustivo, entonces estará esperando llegar a ese grado de convencimiento”, detalló.

Al respecto, el profesor de Derecho Económico de la Universidad Diego Portales Rafael Mery indicó que para este caso, ya estaría descartada cualquier sanción penal y sólo contemplaría multas para los ejecutivos responsables. Sin embargo, agregó que es posible que la conducta no esté prescrita, siempre que los efectos de la colusión, mediante investigación, lo comprueben.

Aseveró que eventualmente la investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica en este caso, aún no ha podido tener los elementos probatorios suficientes respecto hasta cuándo se extendieron los efectos del acuerdo colusivo.

“Efectivamente el plazo de prescripción es de 5 años y se contabiliza desde que termina la conducta, por lo tanto es posible que dada la eventual investigación de la Fiscalía Nacional Económica que los efectos de los acuerdos podrían haberse producido con posterioridad a las fechas que se habla del 2009 y por lo tanto podría eventualmente no estar prescrita la conducta”, subrayó.

En este sentido, el ex fiscal y abogado querellante en el caso farmacias, Mario Bravo, indicó que se están reuniendo antecedentes para entablar una querella en los tribunales de justicia, para así impulsar un proceso contra este nuevo cartel.

Sin embargo, advirtió que ha sido casi imposible reunir antecedentes debido al hermetismo de la Fiscalía Nacional Económica.

“El plazo de prescripción no corre desde la fecha que nos ponemos de acuerdo, corre hasta que cesan los efectos de la colusión, podrían incluso hasta estar vigentes los efectos, no lo sabemos, estamos estudiando los antecedentes, lo que pasa es que no tenemos casi ninguno, el fiscal ocultó todo, todo, no sabemos nada, nada”, recalcó.

Destacar las palabras del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien dijo que el Ministerio Público no podría investigar ni recibir ninguna denuncia relacionada con el caso de confabulación en el mercado de los pañales, pues los hechos ocurrieron bajo la antigua ley.

Según indicadores económicos, la participación de CMPC en este tipo de mercado, pasó de cero por ciento en el año 2000 a 30 por ciento en el 2014.

Los académicos coincidieron en su apreciación de que los carteles, delitos por confabulación en precios, seguirán apareciendo debido a lo oligopólico del mercado en casi todo tipo de productos de uso doméstico en nuestro país.

FNE inicia sumario por filtración de delación compensada

La publicación del texto por parte de La Tercera abrió cuestionamientos a la FNE por haber omitido la arista “pañales” en la causa por colusión, lo que incluso fue catalogado como una posible obstrucción a la investigación, según sostuvo el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán.

Comunicado FNE

Ante la publicación de un documento confidencial vinculado a la causa ROL C-299-2015, “Requerimiento de la FNE contra CMPC Tissue S.A. y Otra”, por parte del diario La Tercera, la Fiscalía Nacional Económica inició el martes 20 de diciembre un sumario administrativo, cuyo objeto es despejar eventuales responsabilidades de funcionarios de la institución en este hecho.