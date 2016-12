Confech y Mineduc anuncian trabajo conjunto por reforma a la educación

En el marco de las reuniones previas a la presentación de las indicaciones sustitutivas al proyecto de Reforma a la Educación Superior del Ejecutivo, los dirigentes de la Confech se reunieron con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para mostrarle un bosquejo de las indicaciones que los universitarios estiman debe contener la iniciativa.

Al término de la cita en el Mineduc, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral y vocera de la Confech, Nicole Cornejo, afirmó que para enero de 2017, el Gobierno se comprometió a enseñarles sus indicaciones sustitutivas que esperan vayan en la línea de dar garantía del derecho a la educación.

“Lamentamos el carácter en que se sostiene esta reunión donde nos queda más que claro que si hoy no se da un giro efectivo en el fortalecimiento de la educación pública, lo que viene a hacer esta reforma, de legislarse tal cual está, es a regular las condiciones del mercado actual. Se deja a la deriva a miles de familias que hoy están endeudados y que estudiantes que hoy no tienen posibilidad de acceder a la educación superior”.

Los estudiantes buscarán consensuar algunos temas con el Gobierno como la eliminación del Crédito con Aval del Estado, la redistribución de los recursos, la eliminación del artículo que solo permite a los académicos elegir a las autoridades unipersonales de las instituciones y en fortalecimiento de la educación pública, apuntar a reforzar la docencia y no solo la beca de gratuidad como el proyecto lo indica.

Respecto a este último punto, se refirió el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocero de la Confech, Patricio Medina, luego que desde el Mineduc informaran que para 2017 serán más de 200 mil los posibles estudiantes beneficiados.

“En el caso que haya una crisis económica, puede no existir esa beca. Hoy nos preocupa que sea ese el mecanismo de financiamiento de la educación de miles de familias y esperamos que se redistribuyan los recursos que corresponden por ejemplo, al financiamiento del CAE. No solamente es el crédito el que endeuda a los estudiantes, también hay una recompra por parte del Estado de ese crédito. Hay más de 700 mil millones de pesos que van destinados a universidades que no cumplen con los requisitos y muchas están siendo investigadas por lucro. Esperamos que esa lista (de beneficiados) sea reformulada y haya más recursos públicos para financiar aportes basales”.

Medina explicó que presentarán el documento oficial con sus indicaciones a la Reforma de Educación Superior, el 4 de enero de 2017, para luego el 6 de enero, reunirse de nuevo con la ministra de Educación y sus asesores. Mientras, confían en tener el respaldo de los rectores y que al igual que ellos lo han planteado en el marco del debate, se defina lo que se entiende por rol público.

En ese propósito, se han evidenciado las diferencias entre las autoridades académicas de la red de instituciones privadas y las de universidades estatales del Consejo de Rectores.

Los rectores de la red del G9 que se ausentaron de la última reunión del Comité Ejecutivo del organismo debido a su molestia por el término de la reasignación del Aporte Fiscal Indirecto a las instituciones resultado de la Ley de Presupuesto 2017, están analizando una respuesta para el vicepresidente del Cruch, rector Aldo Valle.

Al respecto, el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, dijo que aún no se ha podido conocer el punto de vista de todos los integrantes de su grupo, puesto que en la última reunión del miércoles, faltaron tres autoridades académicas.

En consecuencia, seguirán estudiando internamente la disposición del rector de la Universidad de Valparaíso, quien ha instado a dejar las discrepancias. Por su parte, Durán afirmó que sus ánimos van en la misma línea.

“Son las que generan bienes públicos, las que están preocupadas del desarrollo del país, que no tienen lucro y efectivamente tienen un solo objetivo. Nos alegra que la Confech también esté pensando lo mismo, porque efectivamente la Confech está compuesta hoy por integrantes que van más allá de las universidades estatales y eso significa que han valorado el aporte que otras instituciones, como las que pertenecen al G9 e incluso otras que están fuera del Cruch, también aportan al país”.

Por último, los rectores del G9 se reunirán nuevamente la próxima semana para discutir su postura frente al Cruch.