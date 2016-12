Despidos en Municipalidad de Providencia podrían superar el centenar de personas

“Fui a la farmacia con la lista de medicamentos, mi tarjeta y mi carnet de identidad. Entonces cuando llegué y pregunté me dijeron que no había ninguno y yo me sorprendí y le dije al farmacéutico qué pasó. Me respondieron ‘no tenemos los medicamentos y nosotros tenemos dos semanas para buscar otro trabajo, porque la farmacia se va a cerrar y a nosotros nos van a dar el finiquito y nos van a despedir’”.

Así dio a conocer Myriam Zemelman de 87 años, vecina de Providencia y profesora titular jubilada de la Universidad de Chile la situación vivida y que abre la posibilidad del cierre de las farmacias populares en la comuna.

La actual alcaldesa Evelyn Matthei en entrevista con El Mercurio declaró que “probablemente se fijará un listado de los medicamentos de mayor uso y eso los vamos a tener, pero no que cada persona llegue con que necesita un remedio que a lo mejor cuesta un dineral”.

Por su parte, el concejal de Providencia Tomás Echiburú (RD) especificó: “Yo creo que hay un riesgo importante de que se cierre la farmacia comunitaria”. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no les han entregado información oficial al respecto.

Despidos Masivos

La alcaldesa de Providencia en conversaciones con El Mercurio aseguró que el resultado expuesto al concejo este martes es que la Corporación de Desarrollo Social tiene un déficit de $3.400 millones. De ese dinero, $1.426 millones corresponden a traspasos que hicieron los ministerios de Salud y Educación a la comuna para distintos programas y que, según Matthei, “no se ejecutaron, pero el dinero no está. Se gastó en cualquier cosa”.

Frente a estas deudas que actualmente existen en materias de educación y salud, la nueva administración de Providencia ha decidido terminar el contrato de 53 funcionarios. Además, según el concejal Echiburú “la alcaldesa planteó que en los próximos días habrán cien despidos más en área de salud y esto podría incluir a la farmacia comunitaria, que ella ha dado señales en otro momento que es una política que no le convence”.

Los programas que se verían con esta nueva disposición serían diez, entre los que figuran: vida sana, más adultos mayores autovalentes, atención a dependientes severos, escolar de salud, medicinas complementarias integrativas, atención salud en CIAM, tratamiento alcohol y drogas, convenio Senda, espacios amigables y salva corazones.

Buena parte de los usuarios de estos programas son adultos mayores y en el caso de los dependientes severos hay pacientes que padecen obesidad mórbida, por lo que esta iniciativa permitía que pudieran trasladarse a sus atenciones médicas en los servicios públicos de la comuna.

Para el concejal de Revolución Democrática esto “significa reducir una gran cantidad de derechos que la comunidad ha ido ganando” y que valora , en especial los adultos mayores.

El representante de la comuna de Providencia agregó que “ellos (la UDI) creen que lo único que importa es tener números azules y donde ven el gasto social ven déficit y no una inversión en beneficio de los vecinos”.

Para Echiburú, argumentar crisis económica es “una buena forma para despedir a todo el mundo. Ahora vamos a ver el recorte en educación y salud donde justamente se ha ampliado el beneficio”.