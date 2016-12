Fiscalía pide formalizar en ausencia a Sergio Jadue

“La Fiscalía ha pedido audiencia para formalizar para el señor Jadue por delitos tributario y apropiación indebida”. Con estas palabras, el fiscal Carlos Gajardo anunció el primer paso que dará la justicia chilena para pedir la extradición del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Sergio Jadue quien se encuentra actualmente en Estados Unidos enfrentando a los tribunales de ese país por los casos de corrupción en la FIFA y Conmebol.

Será el décimo tercer Juzgado de Garantía de Santiago el que deberá resolver en las próximas 24 horas si acoge o no la solicitud hecha por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. No obstante, el fiscal Gajardo aclaró que para que la petición de extradición que, eventualmente, hagan los tribunales chilenos a EE.UU., los procesos judiciales que enfrenta Sergio Jadue deben estar terminados.

“Lo que tenemos claro es que para que la extradición pueda concederse tiene que estar resuelto su tema en Estados Unidos”.

Recordemos que la ANFP presentó cinco querellas en contra de su ex presidente, las que implican pagos no respaldados, uso de dineros de la corporación para realizar trabajos y servicios en su domicilio particular y el no pago de impuestos por dineros recibidos durante su gestión al mando del fútbol chileno.

Finalmente, el fiscal Carlos Gajardo recordó la existencia de un tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Chile, sobre el cual se sustenta este proceso judicial.