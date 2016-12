La invasión teatral en honor a Radrigán

Entre el 3 y el 29 de enero próximo se realizará en la comuna de Quilicura un festival de teatro que rendirá homenaje al dramaturgo nacional que falleció en octubre pasado. “Creemos que la voz de Juan no se puede apagar, no se puede detener y la mejor forma de hacerlo es entregándoselo a las personas más jóvenes”, comentó Claudia di Girólamo, directora artística del evento.

En octubre de este año falleció uno de los dramaturgos más importantes de la escena teatral: Juan Radrigán.

Por ello y a manera de homenaje, el Festival de Teatro de Quilicura decidió cambiar su nombre para llevar el del escritor.

Claudia di Girólamo, directora artística del Festival, indicó que durante el evento se realizarán distintas actividades para recordar al autor de Amores de cantina.

“Diseñamos dos días de tributo completo. Esto parte en el colegio de Quilicura en donde estudiantes de dramaturgia de Juan participan en distintas lecturas dramatizadas que van a ir recorriendo un poco el espacio del colegio que tiene que ver con toda su vocación de profesor que a él le gustaba muchísimo. Atendía mucho a sus alumnos, los escuchaba, se divertía con ellos”, dijo la actriz.

Durante el Festival también se presentarán obras como Las Brutas y La Tempestad. Además, la compañía Los locos del pueblo, agrupación que fue formada por Radrigán en 2004, montará el texto inédito del escritor, Apague la luz señor Godot.

Por otro lado, Claudia di Girólamo señaló que en el marco del evento se realizará el montaje Lady Marginal, obra que rescata los personajes femeninos de las obras del dramaturgo y que cuenta con la participación de Gabriela Hernández, Catalina Saavedra, Tamara Acosta, Silvia Marín y Francisca Gavilán.

“Este montaje nació de la idea de retomar un poco las voces femeninas de Juan que tienen un discurso bastante particular a pesar de ser mujeres muy marginales, del pueblo profundo, mujeres de mucho esfuerzo, muy sufridas, pero al mismo tiempo nos pareció que tenían una tremenda voz de esperanza en una vida mejor, en una vida más digna”, explicó.

“Creemos que la voz de Juan no se puede apagar, no se puede detener y la mejor forma de hacerlo es entregándoselo a las personas más jóvenes, no sólo a quienes trabajaron con él sino que además dándolo a conocer en distintos colegios, distintas comunas, distintos espacios públicos. Invadir un poco los lugares con estas obras de Juan”, recalcó la actriz.

Además del homenaje a Radrigán durante el Festival se mostrarán más de 30 piezas teatrales. Entre ellas destacan Demonios, La viuda de Apablaza, Conferencia sobre la lluvia y Parecido a la felicidad.

También se presentarán dos montajes de danza: La Extranjera y Pies pa volar.

El Festival de Teatro de Quilicura se realizará entre el 3 y el 29 de enero en diferentes espacios de la comuna y su acceso es gratuito.