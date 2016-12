Machi Francisca Linconao debe volver a la cárcel

Por cuarta vez, la Corte de Apelaciones de Temuco decidió revocar la decisión del Juzgado de Garantía y envió, nuevamente, a la cárcel a la machi Francisca Linconao.

La modificación a la medida cautelar se da en medio de un delicado estado de salud de la mujer, quien se encuentra internada en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial producto de una avanzada gastritis.

La hermana de la líder religiosa, Juana Linconao, advirtió de esta situación a Diario y Radio Universidad de Chile. En la entrevista, dijo sentir temor por las presiones políticas que han determinado el procedimiento penal de la mujer investigada por su presunta participación en el caso Luchsinger-Mackay.

La principal preocupación de la familia Linconao es la salud de la machi, problemas médicos que atribuyen, principalmente, a las miserables condiciones de vida de la cárcel en la que estuvo por ocho meses.

“Nosotros queremos un juicio donde se respete a mi hermana, que ella espere el juicio oral en su casa, en su rewue, en su lof, porque ella está sufriendo mucho porque está distanciada y no puede hacer sus oraciones. No es lo mismo estar lejos y no hacer nada por su condición de salud”.

La familia también aboga por la debilidad de las pruebas que la mantienen con la medida cautelar de privación de libertad. En ese sentido, denuncian que lo único que sustenta la prisión preventiva es “un montaje de Carabineros y la PDI”.

Diversas voces se han pronunciado en favor del derecho de juicio justo para Francisca Linconao. Amnistía Internacional recomendó al Estado rebajarle las medidas cautelares; abogados también han señalado que su estancia en la cárcel responde más a un mensaje al Pueblo Mapuche que a una real consistencia de argumentos.

Basándose en estos pronunciamientos, la misma Francisca Linconao escribió una carta a la Presidenta para pedir que se pronuncie por su liberación. Misiva en la que llamó a dejar de perseguir a su pueblo.

Juana Linconao también se sumó a la rogativa:“Ojalá que hablara por mi hermana la Presidenta, que dijera que mi hermana es inocente”, dijo antes de conocer este nuevo retroceso judicial.

Incluso, antes de saberse la decisión del Tribunal, un grupo de mujeres mapuche se congregó a las afueras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), tomándose las dependencias en señal de apoyo a la machi.

Las manifestantes cerraron el acceso al edificio, ubicado en la avenida Prat 177, de la ciudad de Temuco, y desplegaron pancartas manifestándose también por el baleo al joven Brandon Hernández.