Ricardo Hormazábal pide expulsión de diputados León, Lorenzini y Arriagada

El ex parlamentario comentó que entregará una petición al Tribunal de Disciplina de la DC por infringir los acuerdos de la Junta Nacional del Partido al haber apoyado públicamente a Ricardo Lagos Escobar como candidato a la presidencia de la República.

El ex senador y actual candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana, Ricardo Hormazabal, no esconde su rechazo a la figura del ex Presidente Ricardo Lagos y una eventual candidatura a La Moneda.

Este 8 de enero de 2017, serán las elecciones internas de la falange, día en que se sabrá si la senadora Carolina Goic continuará a la cabeza o si los militantes elegirán a alguno de los otros dos postulantes disponibles.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el otrora presidente de la Democracia Cristiana afirmó que el ex mandatario trabajó para destruir el poder electoral del Partido, además de contribuir al empobrecimiento de la política y la percepción negativa de los políticos, factores que se han traducido en el alejamiento y repudio de la gente.

Hormázabal se mostró reticente a ir a una elección primaria con rostros a los que calificó de “antiguos” y que “sirven a privilegios tan abusivos”.

Ricardo Hormazabal insistió en la necesidad de alinear internamente al Partido antes de proclamar un presidenciable. En este sentido, precisó que son las diferencias las que han significado “no dar espacios de participación a las bases y por tanto, las decisiones comenzaron a tomarse entre cuatro paredes por quienes son parte de la cúpula”.

El ex parlamentario comentó que entregará una petición al Tribunal de Disciplina en la cual solicita la expulsión de los diputados Roberto León, Pablo Lorenzini y Claudio Arriagada por infringir los acuerdos de la Junta Nacional del Partido al haber apoyado públicamente a Ricardo Lagos Escobar como candidato a la presidencia de la República.: “Nosotros creemos que los partidos deben responderle a la gente de los problemas específicos que los afectan y no sólo dar estos espectáculos tan lamentables”.

Si bien no descartó apoyar a Carolina Goic o Ximena Rincón como candidatas para dirigir el país, recalcó que antes debe haber un orden en la colectividad y alejar a las personas que hacen compromisos con la derecha, además de aquellos que sólo se arriman a los más poderosos para mantenerse ahí.

Hormazabal agregó que la DC debe buscar aliados en el Partido Radical y unirse en un proyecto común que, por ejemplo, incluya terminar con el sistema de AFP, la usura de las Isapres, la especulación bancaria y la falta de recursos para las regiones.