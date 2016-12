Reforma de la salud pública y Ley de Isapres: las políticas olvidadas del Gobierno

En el marco de la crisis de la salud pública y el balance del 2016, especialistas y parlamentarios comentaron los avances de las demandas históricas de políticas de infraestructura hospitalaria, reducción de las listas de espera, aumento de especialistas y otras materias relacionadas con el sector.

La presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, Izkia Siches, lamentó que en una reciente reunión con el Ejecutivo, las autoridades de la cartera de Salud anunciaran que importantes transformaciones de esta área serán delegadas a la próxima administración.

“Nos volvieron a ratificar que efectivamente como no estaba en el programa, al parecer a nadie se le pudo ocurrir empezar una reforma de salud en esta etapa, lo que resulta lamentable porque no es ver los problemas cotidianos que tenemos. Lo que sí, en dejarlo planteado al próximo Gobierno hay un grado de responsabilidad. Además, se nos avisó que ley de Isapres también quedaría para continuar en el próximo Gobierno”, dijo.

La dirigenta consideró deficitaria la inversión pública en salud, a pesar del crecimiento en un 4,8 por ciento para el 2017. Según la representante del Colegio Médico, las prestaciones que se dan en el sector público no están bien valoradas, lo que produce el desfinanciamiento continuo de los hospitales y que no se pueda dar un mejor servicio.

En cuanto a las demandas del gremio, Izkia Siches sostuvo que aún está pendiente mejorar las condiciones de los médicos del sector público para hacer frente a la competencia “desleal” que tiene con el sector privado.

En tanto, el diputado socialista de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, criticó que no se ha ideado un mecanismo para resolver el grave problema crónico de las listas de espera de forma más eficiente en estos tres años de la Nueva Mayoría.

“Durante el actual Gobierno se tienen que terminar 20 hospitales, de los cuales hay uno solamente inaugurado, quedan catorce meses pero aun así, alcanzar la meta no se ve fácil. Además, hay una dificultad en otro ámbito significativo: las listas de espera Auge y no Auge, sobre todo estas últimas en cuanto acceso, no han logrado tener un respiro acumulando casi 1 millón 600 mil personas”, apuntó.

El parlamentario añadió que el déficit de especialistas sigue siendo importante en las zonas más alejadas de la Región Metropolitana, por lo que a su juicio, hay que hacer transformaciones a la Ley Médica actual para que los profesionales que se especializan puedan estar periodos más largos en las regiones donde suele haber una postergación.

En lo que refiere a políticas públicas, el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Óscar Arteaga, destacó positivamente la implementación de la Ley Ricarte Soto y la Ley de Etiquetado de Alimentos. Mientras que planteó como desafío el combate al consumo de alcohol.

“La gran deuda que queda en política pública, es mejorar la regulación en alcohol. De las siete primeras causas de daño de vida saludable, cuatro de ellas están directamente relacionadas con el consumo de alcohol, por lo tanto, tenemos que empezar a construir una política pública que apunte a una reducción de la demanda”, manifestó.

Arteaga propuso el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas para disminuir el daño a la salud de las personas.