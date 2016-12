Mineros de Curanilahue pasan Navidad junto a sus familias bajo tierra

Una Navidad especial pasaron los cerca de 70 mineros del pique de carbón Santa Ana de Curanilahue luego que sus familiares decidieran pasar noche buena con ellos en el fondo de la mina a 600 metros de profundidad.

Recordemos que los trabajadores decidieron comenzar una movilización luego que el Gobierno incumpliera el compromiso de inyectar recursos para reactivar la mina junto con la suspensión de la entrega de bonos de capacitación para sus operarios.

Estos acuerdos datan de 2015 cuando la mina, en ese entonces propiedad de los empresarios Paul Fontaine y Rodrigo Danus se declaró en quiebra, dejando a los mineros sin su fuente laboral. Eso llevó a que los trabajadores decidieran tomarse la mina, acción que se rompió luego que el Ejecutivo suscribiera dichos acuerdos.

Pero finalmente los recursos necesarios para echar a andar la mina no fueron incluidos en la Ley de Presupuesto 2017, lo que llevó a los mineros a radicalizar su protesta, la cual no ha sido escuchada por las autoridades como afirma el presidente del sindicato de trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue, Luis Chandía: “A 19 días de comenzado nuestro conflicto y a pesar de que el Congreso aprobó unánimemente la intención de generar 500 millones de pesos para superar este conflicto nos encontramos con la sorpresa de que aún no hay respuesta por parte del Gobierno”.

Fresia Márquez, esposa de uno de los pirquineros, hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet para que acoja la alternativa propuesta por los mineros, considerando que se trata de un pueblo cuya única fuente laboral reside en la minería del carbón.

“Que la Presidenta se ponga la mano en el corazón y que piense que acá hay muchos niños, este es un pueblo humilde de trabajadores que viven de la mina de carbón porque no hay otro ingreso más”, sostuvo.

Durante la última sesión de la sala del Senado, los integrantes de la Cámara alta votaron a favor de solicitar a la Presidenta de la República que haga una transferencia de 500 millones de pesos para reactivar la mina.

El senador por la región del Bíobio, Alejandro Navarro, emplazó nuevamente a la Mandataria a cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores. “Hay angustia, hay una profunda desconfianza porque ha habido incumplimientos por parte del gobierno y la fotografía de los mineros con su familia en el fondo dará la vuelta al mundo”, afirmó.

Los parlamentarios señalan que pese al acuerdo logrado con el síndico de quiebra continuaron las negociaciones para conseguir un crédito que les permita adquirir el yacimiento, proceso cuyo plazo se extiende hasta mediados de diciembre. Cabe recordar que la empresa, requiere la suma de 500 millones aproximadamente para reactivar las faenas en condiciones de seguridad.

El día 5 de diciembre de 2016 los trabajadores de la Mina Santa Ana de la comuna de Curanilahue, volvieron a bajar al interior de la mina en un acto que busca presionar al Gobierno, para que de forma excepcional, pueda transferir los recursos necesarios para el desarrollo productivo de la mina.