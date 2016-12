2016: un año negro para la música popular

“!Adiós mi amigo! Nos deja otro gran artista. ¿Puede 2016 dejarse ya de joder?”. Así reaccionaba la cantante Madonna al conocer la muerte del músico británico George Michael, deceso que se habría producido el sábado y que fue confirmado este domingo por su representante.

El comentario de la reina del pop coincide con los cientos de mensajes de internautas que en las redes sociales descargaron su pena y decepción con un año trágico para la música popular y que ya el 10 de enero –ya casi un año- abría el calendario con la desaparición del fundamental David Bowie.

En 2016 la escena musical no paró de rendir homenaje a sus músicos muertos. Maurice White, el fundador de Earth, Wind and Fire, Keith Emerson y Greg Lake, fundadores de la banda Emerson Lake and Palmer; también nos dejaron este año. Lo mismo con Glenn Frey, guitarrista y cofundador de Eagles; la embajadora del soul Sharon Jones o el ícono pop mexicano Juan Gabriel.

El 21 de abril se anunció el deceso de Prince,quien falleció en su casa de Minnesota a los 57 años, víctima de una sobredosis accidental de analgésicos.

Y como el destino puede ser trágico, nada más saberse que la Academia sueca decidía otorgarle el Nobel de Literatura a Bob Dylan, reconociendo para siempre el papel de la música en la literatura, otro magnífico compositor dejaba este mundo: Leonard Cohen.

David Bowie y sus mil caras

“David Bowie murió este domingo rodeado por su familia, luego de un valiente combate de 18 meses contra el cáncer”. Este fue el mensaje publicado el lunes 11 de enero de 2016 en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del artista.

David Bowie, cuyo verdadero nombre era David Robert Jones, nació el 8 de enero de 1947, en Londres, en el barrio de Brixton. Su carrera artística, de casi 40 años como cantante, compositor, productor y actor, estuvo marcada por la extravagancia y una increíble facilidad para cambiar de apariencia. Cada nuevo disco o concierto le permitió abordar un nuevo personaje; mutación permanente de look y de estilos musicales, que lo hizo uno de los cantantes más originales de su generación.

Hasta principios de los años 2000, encadenó discos y giras, pero un accidente cardiovascular en junio de 2004 en el escenario de un festival alemán terminó ese periodo. Obligado a un largo reposo forzado, sus apariciones pasaron a ser raras, con apenas alguna actuación estelar junto a The Arcade Fire, Alicia Keys o el ex guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour.

El adiós de Prince

Prince Rogers Nelson es uno de los artistas más relevantes en la historia del pop. En sus 35 años de carrera editó 39 discos y solo en el último año y medio publicó cuatro: Plectrum electrum (2014), Art Official Age (2014), HITnRUN: Phase One (2015) y HITnRUN: Phase Two (2015). A lo largo de su vida vendió más de cien millones de discos, ganó siete premios Grammy, un Oscar y un Globo de Oro.

El cantante estadounidense Prince de 57 años fue encontrado sin vida en abril de 2016. El músico había sido internado días antes en Illinois, debido a una neumonía.

El príncipe de la new wave brit

Casi nadie conocía a Georgios Kyriacos, pero todo el mundo sabía quién era George Michael. Las pantallas de televisión lo hicieron llegar al mundo entero y saltar a la fama vestido de jeans apretados y un bronceado perfecto, bien lejos de la palidez casi andrógina de sus colegas de la new wave. Wake Me Up Before Yo Go-Go, con su primera formación de Wham!, pasaron a ser himnos de la pista de baile, en una mezcla desenfrenada de pop, un estilo que Michael siempre quiso sobrepasar mirando a figuras como Aretha Franklin.

En 1987 se lanzó en solitario, un salto al vacío exitoso que firmó con Faith, el disco más vendido de su carrera y que contenía sencillos como I Want Your Sex, con el que fue capaz de competir por el trono de la música pop con Madonna, Michael Jackson y Prince.

A esas alturas ya nadie discutía su figura de ícono sexual, generador indiscutido de la euforia femenina. Pero el 1998 un escándalo lo obligó a reconocer su homosexualidad: fue detenido por un policía de incógnito al que le ofreció tener sexo en un baño público de Beverly Hills. Un hecho por lo que fue acusado de “actos lascivos” y lo obligó a aclarar su preferencia.

Seis meses después George Michael respondió a ese episodio con una canción: Outside, una parodia a esa trampa policial incluida en el disco Ladies and Gentlemen, the Best of George Michael.

Pero a partir del escándalo de 1998 su vida privada estuvo en la mira y comenzó a especularse con sus problemas con la droga y el alcohol.

En 2011 George Michael sobrevivió a una neumonía, que lo mantuvo hospitalizado en Viena y le obligó a cancelar varios conciertos.

La policía ha dicho que no existen causas extrañas en la muerte del músico de 53 años, que según los primeros datos se habría producido a causa de un ataque al corazón. Eso mientras su familia ha pedido respeto y privacidad para despedir al famoso autor de Freedom!

Juan Gabriel, el compositor de las mil canciones

El domingo 28 de noviembre fue el turno del “Divo de Juárez”.

El compositor, que llevaba más de 40 años en los escenarios, falleció a los 66 años en el marco de una gira en Estados Unidos.

“El pueblo de México atraviesa por una pérdida dolorosa, pues se trata de un compositor exitoso y, aunque pasen los años, la gente lo seguirá recordando a través de sus canciones”, dijo sobre la muerte del artista el músico Arturo Ortiz.

Juan Gabriel es considerado uno de los cantautores más prolíficos en la historia mexicana y durante su carrera escribió alrededor de mil 800 canciones, que abordan un amplio espectro de géneros musicales, que van desde la ranchera a los boleros, pasando por el pop y la salsa.

La despedida del músico y escritor Leonard Cohen

El 7 de noviembre falleció el músico, compositor y poeta Leonard Cohen.

“Leonard Cohen murió mientras dormía, justo después de una caída en mitad de la noche. La muerte fue repentina, inesperada y tranquila”, informaron entonces sobre su muerte.

Leonard Norman Cohen, nació en Quebec en 1934 y vivió su vejez en Los Ángeles. Allí, el 13 de octubre de 2016, presentó su último disco, You Want It Darker.

“En ese acto Cohen ya no se parecía al hombre que emocionó a miles de personas con un gira mundial en 2012. Caminaba muy despacio y hablaba con poca energía, aunque su voz de oro aún llenaba la habitación y sobrecogía por su profundidad”, escribió sobre esa presentación El País.