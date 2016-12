Antonio Horvath: “Los parlamentarios tienen miedo a la descentralización”

La celeridad de este proyecto de ley podría estar asociada a la necesidad de dar cumplimiento a una promesa del Gobierno que pretende que en las próximas elecciones se pueda elegir presidente, parlamentarios, consejeros y gobernadores regionales. Sin embargo, aún no se determina el presupuesto que este puesto tendría para desarrollar su función.

Existe una clara y ofensiva campaña comunicacional y política para desprestigiar el proyecto de ley sobre elección directa de intendentes. Así calificó el senador independiente, Antonio Horvath los cuestionamientos que ha tenido la recientemente despachada normativa que crea la figura de gobernador regional, la que reemplazará a la actual autoridad elegida por el Ejecutivo.

El parlamentario dijo que en el fondo existe temor por parte de congresistas a la descentralización y al poder que pueda tener la nueva autoridad electa democráticamente.

Según el parlamentario por Aysén “existe un fantasma que tienen que saber despejar, que tengan autoridades electas, con reales atribuciones y que luego un intendente electo o gobernador regional pueda acceder a ser presidente o presidenta de la República o porque no candidato al parlamento. El poder hay que descentralizarlo, somos el país más centralista y con mayor concentración económica, eso nos está haciendo mal”.

Respecto a las críticas que ha tenido la pre normativa sobre reglamento administrativo y competencias, el senador Antonio Horvath, especificó que la idea es que estos temas no se discutan dentro de la misma ley, para que sea más rápida su tramitación.

Asimismo, explicó que en el caso del financiamiento, el Gobierno tiene la facultad de calcular y decretar los montos, que a juicio del parlamentario irán incluidos en el próximo presupuesto de la nación.

El senador independiente agregó que “los parlamentarios que han influido en la elección de las autoridades regionales lo han hecho muy mal, un cuoteo político, si me conviene o no me conviene y han dejado de lado los temas de solución regional y comunal. Estos fantasmas se dispersan claramente, ya que las atribuciones no son legislativas, aunque pensamos que más adelante se debe incluir tales atribuciones”.

El senador Antonio Horvath, agregó que existe un compromiso con el Ejecutivo para que no se le quite la urgencia al proyecto de ley y que pueda ser despachado en abril del próximo año, de manera que estén las condiciones para elegir, dar atribuciones y determinar financiamiento a partir del 2017.