Caval: Ana Lya Uriarte declara como testigo en Fiscalía de Rancagua

El mismo día en que la Presidenta Michelle Bachelet señaló que no se referiría al caso Caval mientras ostente ese cargo, su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, acudió a declarar a la Fiscalía Regional de Rancagua en la arista por presunta estafa de Natalia Compagnon en contra del empresario Gonzalo Vial Concha.

Esto debido a la querella interpuesta por el empresario -también implicado en el caso Caval-, en contra de la nuera de la Mandataria, por el supuesto plagio de ocho informes con evaluaciones ambientales, entre los cuales, según la versión de Compagnon, se encontraría uno elaborado por quien encabeza el segundo piso de La Moneda.

Consultado sobre este tema el ministro del Interior, Mario Fernández, reiteró que el Gobierno no puede referirse a procesos en curso, aunque destacó que con esto se demuestra que “nadie está por sobre la ley” en nuestro país.

“El Ejecutivo, el Gobierno, no puede abocarse a causas pendientes, no puede en el sentido jurídico, no puede referirse a causas pendientes (…) todos somos iguales ante la ley en Chile, también en ser sujetos de derechos”.

En tanto el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aseguró que con este tipo de diligencias queda en manifiesto que el sistema está funcionando, independiente de quiénes sean los involucrados en una determinada causa.

“Cada persona que sea llamada a declarar debe concurrir cumpliendo con su obligación legal y ello ha ocurrido con las más altas autoridades de la República en su oportunidad y en consecuencia, significa que el sistema está funcionando”.

El titular del Ministerio Público tuvo palabras para referirse a las acusaciones de Natalia Compagnon respecto del trabajo de la Fiscalía, sobre lo cual enfatizó que “por regla general ya se ha hecho una costumbre criticar al Ministerio Público”.

Desde la oposición, y en una actitud poco habitual, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, hizo hincapié en el vínculo familiar de la jefa de Estado, excluyéndola de su responsabilidad en los hechos cometidos por su nuera, Natalia Compagnon.

“Hay que presumir la inocencia de la gente y me parece que eso incluye en particular la Presidenta. Yo le creo cuando dice que ella es inocente, que no tuvo conocimiento ni participación en esos hechos (…) me parece que las responsabilidades están siendo cada vez más esclarecidas en torno a su nuera, Natalia Compagnon, pero eso no significa que la haga responsable ni directa, ni indirectamente de los hechos ahí ocurridos”.

Cabe recordar que el nombre de la jefa de gabinete de la Mandataria surgió luego de la última declaración de Natalia Compagnon, quien acusó la existencia de un conjunto de informes que el Ministerio Público se negaba a recibir, entre ellos, uno elaborado por Ana Lya Uriarte.