Cinco nuevos comuneros mapuches se suman a huelga de hambre

En La Araucanía se intensifican las protestas por la prisión preventiva a la que está sometida la machi Francisca Linconao. Según la última información recogida, cinco comuneros se sumaron a la huelga de hambre para condenar la medida cautelar que recae sobre la mujer.

La información dada a conocer por el medio Mapuexpress consigna que desde la Cárcel de Hombres de Temuco, y en apoyo a las demandas por la libertad de la Machi Francisca Linconao Huircapan, es que este martes 27 de diciembre, se suman a la huelga de hambre: Alfredo Tralcal, José Tralcal, Benito Trongol, Luis Tralcal y Nicolás Railaf.

La medida, busca desesperadamente que se tomen acciones por la salud de la líder religiosa del pueblo mapuche investigada por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, que se encuentra internada en el hospital zonal aquejada de una fuerte gastritis. La petición es que pueda esperar el juicio en libertad.

La situación de Linconao, además de los episodios de violencia policial contra diferentes comuneros ha activado duras críticas contra el accionar del Gobierno en la zona.

Por ejemplo, agrupaciones mapuche criticaron el despliegue policial durante la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a La Araucanía. Por su parte, el nuevo intendente de la zona, José Miguel Hernández, aseguró que la militarización de la zona, “no ha funcionado”.

En entrevista de prensa, la autoridades local dijo que “el camino es el del dialogo político” y no el aumento policial.

Branislav Marelic: “No se puede normalizar la violencia en La Araucanía”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y los últimos sucesos de violencia policial que se han verificado, con el disparo por la espalda al joven de 17 años Brandon Hernández Huentecol y el baleo a dos comuneros en Tirúa, ambos casos por efectivos de Carabineros.

Marelic expresó su preocupación por estos hechos de sangre registrados en el marco del conflicto, y aseguró que no se puede normalizar este tipo de agresiones por parte de efectivos policiales por lo que llamó a establecer los canales de diálogo pertinentes ya que, a su juicio este es un conflicto intercultural que no se soluciona con más medidas policiales o penales.

Respecto de la situación de la machi Francisca Linconao, quien se encuentra en huelga de hambre por su prisión preventiva en el marco del caso Luchsinger-Mackay, el abogado expresó su preocupación por la aplicación en el caso de la machi de la Ley Antiterrorista, bajo la cual la Corte de Apelaciones de Temuco ha decretado la medida cautelar con contra de la autoridad religiosa mapuche.

¿Existe preocupación en el INDH por la seguidilla de casos de baleos a comuneros mapuche por parte de Carabineros?

Por supuesto que existe preocupación de parte del INDH por la situación en La Araucanía. No puede ser habitual, no puede ser normalizado que existan comuneros heridos en La Araucanía, no puede ser común que la violencia en La Araucanía hacia toda la población sea un tema recurrente y normalizado, eso es grave. Nosotros queremos y deseamos que el Gobierno habla los canales de diálogo, y eso se abre con mesa de trabajo, relaciones con las comunidades indígenas, que las comunidades también tengan la voluntad de conversar de establecer canales representativos, porque acá el problema, el conflicto intercultural en La Araucanía no se soluciona con más medidas policiales o más persecución penal. Eso es importante, por cierto, cuando se comete un delito, pero acá lo importante es abordar el problema de fondo como un problema que es un choque cultural entre el pueblo mapuche y poblaciones no mapuche que necesita ser abordado con harta altura de miras. Hay experiencias como la mesa de diálogo, esta mesa que se constituyó a instancias del Gobierno, presidida por un representante de la iglesia católica, son instancias positivas. Se tiene que avanzar hacia eso.

Nosotros no queremos y tememos que todos estos hechos de violencia lejos de avanzar en algún camino, están cerrando puertas y está existiendo un retroceso.

La comisión asesora presidencial ha sido criticada por algunas organizaciones mapuche por no ser representativa o no habérseles convocado a ella, pero también podría terminar siendo un contrasentido que en paralelo al trabajo de esta instancia, continúe la represión y la violencia hacia comunidades mapuche.

En ese punto, nosotros tomamos en cuenta las críticas realizadas por comunidades indígenas en cuanto a la representatividad de la mesa. Acá es importante que esta mesa constituye un primer avance, sin embargo este avance todavía faltan todas las personas que deberían estar sentadas ahí discutiendo. Acá es importante construir espacios donde todos los actores relevantes sean convocados y sean escuchados, por tanto si esta primera instancia de la comisión asesora puede lograr resultados, sería importante que esos resultados fueran seguidos con otras instancias más representativas. Acá es muy importante también que si se va a sentar a dialogar a todas las partes interesadas, obviamente esto tiene que venir acompañado con señales de todas las partes, señales y gestos de diálogo, no puede ser que por un lado exista una voluntad de diálogo, pero sigan registrándose hechos de violencia, eso obviamente le quita efectividad a las instancias de diálogo.

Respecto de la situación de la machi Francisca Linconao, quien está en huelga de hambre, ¿el INDH está monitoreando su estado?

Sí, nuestra sede regional ha mantenido contacto permanente con la machi y también con personal de Gendarmería para ver la situación de salud. A nosotros nos preocupa el uso de la legislación antiterrorista que es una legislación de excepción aplicada al pueblo mapuche, también nos preocupa que el estándar de prueba rendido sea complejo, sea débil, porque tenemos que recordar que esta es la cuarta vez que el Juzgado de Garantía de Temuco cambia la medida cautelar por arresto domiciliario total, tampoco acá podemos decir que se dio la libertad, pero esto es revertido por la Corte de Apelaciones de Temuco utilizando una situación de excepción, una legislación que no resiste un análisis de debido proceso, por tanto eso es preocupante. Ahora, acá lo importante también es separar las dos discusiones: la situación de la machi en cuanto a las medidas cautelares es una situación que no prejuzga la investigación final, acá lo importante es que las medidas cautelares sean coherentes con la situación personal de la machi, pero también con el éxito de la investigación y eso se tiene que evaluar en el marco del debido proceso. Pero también como parte del Estado, en realidad como institución estatal es importante que la investigación en el asesinato del caso Luchsinger-Mackay continúe, y continúe y sea esclarecido en su totalidad, independiente o no que la personas imputadas sean condenadas o no lo importante es que este proceso avance, porque también da paz y también da certeza a la comunidad de La Araucanía que casos como estos sean completamente investigados y tengamos certeza de que las personas culpables son culpables y las personas inocente imputadas sean declaradas inocentes.