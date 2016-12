Diputado Gaspar Rivas perdería su escaño en el Congreso

Si bien el diputado independiente confía en que los 180 días de pena remitida que le fue impuesta por la justicia en el marco de la querella por injurias presentada por el empresario Andrónico Luksic le permitirá continuar ejerciendo su cargo, el presidente de la Cámara señaló que en cuanto sea ejecutoriada la sentenciada, Rivas no podrá ingresar a la Sala.

La sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del diputado independiente Gaspar Rivas por el delito de injurias en contra del empresario Andrónico Luksic, implica que el parlamentario será suspendido de su cargo por el tiempo que dure la condena, es decir 180 días o seis meses.

Así lo manifestó tanto el presidente de la Cámara, (PS) Osvaldo Andrade, como juristas quienes coincidieron en que una vez que esté ejecutoriada la sentencia, Rivas no podrá hacer ingreso a la Sala de Sesiones, lo que se suma a la multa interna que le impuso la Corporación por sus dichos en contra del empresario en abril pasado, durante la discusión de la Agenda Corta Antidelincuencia.

Si bien el diputado independiente manifestó a la salida de tribunales que estudiará con sus abogados el fallo, señaló que confía en que el hecho que la sentencia haya implicado una pena remitida, esto le permitirá seguir ejerciendo su cargo de diputado. Además, Rivas se reservó el derecho a ejercer la apelación al fallo o pedir la nulidad del proceso.

En tanto, Osvaldo Andrade se declaró también partidario de suspender la dieta parlamentaria asignada al diputado independiente, en caso que se concrete su suspensión: “Tanto del punto de vista ético como desde el punto de vista legal, creo que no debería seguir percibiendo su dieta. Si una persona no está ejerciendo su rol, no se justifica”, señaló el presidente de la Cámara.

Hasta ahora, a pesar de haber sido desaforado en julio pasado, al diputado Rivas se le continuó entregando parte de la dieta parlamentaria, excepto los viáticos y beneficios adicionales, ya que la legislación actual permite esta situación.

Paradójicamente, el propio Gaspar Rivas presentó un proyecto de ley en enero de este año con el objetivo de suspender la entrega de la dieta a parlamentarios que fueran desaforados.

No obstante, el diputado del PS señaló que al ser un caso sin precedentes, será la comisión de Régimen Interior de la Cámara la que deberá definir el futuro de la dieta de Gaspar Rivas.

Diputado Rivas: “Si me dejan ejercer mi profesión, renuncio a la dieta”

Frente a la posibilidad de ser suspendido de su cargo en el Congreso, y al mismo tiempo dejar de percibir la dieta parlamentaria, Gaspar Rivas manifestó estar dispuesto a ello mientras le permitan ejercer su profesión de abogado, ya que constitucionalmente tienen prohibido los juristas trabajar de manera particular mientras son funcionarios, esto luego de la sentencia que la justicia determinó en su contra de 180 días de pena remitida por las injurias proferidas en contra del empresario Andrónico Luksic.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado por San Felipe y Los Andes fue enfático al señalar que él no tiene problemas en renunciar a su dieta parlamentaria, en la medida en que se le permita ejercer su profesión de abogado, situación que está prohibida por la Constitución.

Por lo mismo, según Rivas en el proyecto de ley que presentó en enero pasado para que a los parlamentarios desaforados se les retirara la dieta parlamentaria, pidió que se indicara también que quienes tuvieran el título de abogado pudieran ejercer la profesión.

“Presenté personalmente una solicitud a la Presidenta de la República en La Moneda solicitando el que le pusiera urgencia a ese proyecto, para que se tramitara y ser coherente y consecuente con lo que estaba planteando en él, y al mismo tiempo se plantease o se incorporase a ese mismo proyecto de ley una indicación en la cual se dejara a los parlamentarios que son abogados fuera de la prohibición que tiene el artículo 60 de la Constitución de poder seguir ejerciendo su profesión. Si bien, yo sigo siendo parlamentario y en el caso que dejara de ser recibir esta dieta, lo lógico sería que yo volviera al ejercicio de mi profesión, pero por ser abogado y prohibírmelo la Constitución, no puedo”.

“Yo reitero con el mayor agrado el poder renunciar o no recibir la dieta, pero la lógica indica que al mismo tiempo se me tiene que permitir poder ejercer, como es lógico y desde el más esencial de los sentidos comunes, poder ejercer mi profesión”, enfatizó Rivas.

Finalmente, Gaspar Rivas reiteró que con sus asesores jurídicos están estudiando el fallo que lo condenó a 180 días de pena remitida, y el pago de una multa de alrededor de 2 millones de pesos por injurias graves en contra del empresario Andrónico Luksic, a fin de tomar una decisión respecto de una posible apelación a la sentencia, o incluso pedir la nulidad del proceso.