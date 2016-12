Música y poesía: compositoras se reúnen en concierto dedicado a la trova

Una de las definiciones de la trova dice que este género corresponde a la mezcla de poesía y música.

Su origen en Latinoamérica se remonta a 1850 cuando en Cuba aparecieron los primeros compositores. Más tarde, en la misma isla, nació la nueva trova cubana, la que tuvo un fuerte carácter político y que elevó las voces de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

En el continente el fenómeno tuvo también sus efectos. Chile, en tanto, fue uno de los países donde también surgieron proyectos musicales influenciados por esta corriente.

Hoy, a más de años del nacimiento del género, un grupo de trovadoras se reúne para difundir sus creaciones. Se trata de Natalia Contesse, Paz Mera, Elizabeth Morris y Cecilia Concha Laborde, quienes realizarán un concierto de fin de año llamado Trovadoras de esta tierra.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Paz Mera, indicó que los temas sociales y políticos se harán presente durante la jornada.

“Lo interesante de este tema es que cada una aportará con distintas miradas. Tal vez algunas discursivamente con algo mucho más evidente y más directo y otras, de una manera más poética. Todo es política. Entonces la manera de hacer musicalmente y cómo se presenta el discurso en los textos, la diversidad de esa manera de decir es lo que me parece más interesante”, dijo la artista, quien además ha realizado un importante trabajo respecto de la música brasileña.

A su vez, Natalia Contesse, quien presentará su próximo disco en abril de 2017, manifestó que durante su carrera ha tomado como lucha la defensa del agua. “Por lo menos yo desde lo personal he tomado una actitud súper clara de compartir como éticamente lo que me parece fundamental. El tema del agua ha sido un tema para mí desde hace 11 años y hoy desde mi sentir, ese recorrido ha tenido frutos. Las semillas que uno pone en lo político del oficio no es en vano”, dijo a raíz de la discusión legislativa que se ha dado en el Congreso sobre el Código de Aguas.

Durante el concierto la artista, discípula de Margot Loyola, presentará un adelanto de su nuevo material discográfico.

Trovadoras de esta tierra se realizará este jueves a las 20:30 horas en Sala Master de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509) y la entrada tiene un valor de $5.000.