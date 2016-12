Muere la actriz Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher

La actriz Debbie Reynolds, reconocida por su participación en Cantando bajo la lluvia (1952), falleció en Los Ángeles (EEUU) a los 84 años producto de un derrame cerebral.

Su deceso se produjo un día después de que su hija Carrie Fisher muriera.

La muerte de la artista sucedió en la casa de su hijo Todd mientras organizaba el funeral de Fisher.

A raíz del ataque cerebrovascular, la actriz fue trasladada hasta un recinto de asistencia, donde finalmente falleció.

Debbie Reynolds nació el 1 de abril de 1932 en El Paso (Texas, EE.UU.). Además, destacó como intérprete en los años 50 y 60, sobre todo de películas musicales como Cantando bajo la lluvia (1952) que protagonizó junto a Gene Kelly y Donald O’Connor.

En tanto, su nombre figura en los créditos de películas como I Love Melvin (1953), The Tender Trap (1955), How The West Was Won (1962) y The Unsinkable Molly Brown (1964), por la que fue nominada al Óscar a la mejor actriz.