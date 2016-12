No+AFP: “Caída en la rentabilidad demuestra que el Fondo E es el más estable”

El llamado que ha hecho el movimiento a cambiarse al fondo E hoy tiene justificación luego que fuera el único que no registrara pedidas este año. Mientras que el fonda A ristra un 0,4 por ciento en perdidas.

La superintendencia de pensiones dará a conocer dentro de la próxima semana una publicación estadística respecto de los montos de las jubilaciones que se pagan en Chile.

Así lo confirmaron fuentes de la propia superintendencia quienes precisaron que el informe se basará en los años cotizados y sus consecuencias en la cantidad de dinero pagado mensualmente por pensión.

En medio del debate nacional por las mínimas jubilaciones que otorga el sistema de capitalización individual, se dará a conocer además cómo se han comportado los diferentes fondos de pensiones.

En este sentido, el fondo A, el selectivo más riesgoso, es el único con retorno negativo durante este año, que acumula un 0,4 por ciento en pérdidas. Mientras que la cartera de mejor desempeño en el período es la E, que registra una rentabilidad de 3,4 por ciento, pese a la baja sufrida debido a los vaivenes de los mercados financieros internacionales.

Al respecto, el vocero del movimiento No+AFP, Luis Mesina calificó a este sistema de inversión utilizado por las AFP, como un verdadero casino de juegos donde no existe transparencia alguna respecto a los montos invertidos y en qué mercado específico se destina el dinero de las jubilaciones.

“Lo único que ha quedado en evidencia es el impacto que tuvo la supuesta alza en la tasa de interés en el fondo E y que este es un sistema cuya rentabilidad depende única y exclusivamente de la volatilidad de las finanzas internacionales y en consecuencia lo que ha hecho es ratificar que este es un verdadero sistema de casino, donde la rentabilidad depende de ciertas políticas económicas internacionales y no depende de seguridad, que es lo que nosotros reivindicamos”.

El vocero del movimiento No+AFP, agregó que pese a los cuestionamientos sobre el llamado a cambiarse al Fondo E, los resultados y las cifras dadas a conocer por la superintendencia de pensiones dan la razón, respecto a que este selectivo es el menos riesgoso para los cotizantes.

Luis Mesina, recalcó en la acción legal interpuesta en tribunales que busca que las administradoras de fondos de pensiones transparenten sus informes de inversión.

“Que las administradoras abran el portafolio, expliquen donde hacen sus inversiones y porqué de la brutal caída de la rentabilidad. Porqué concurren en manada prácticamente para invertir en los mismos instrumentos, que lo expliquen ante la justicia”.

Al respecto, el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda, Manuel Riesco, esplicó que todo el periodo se ha caracterizado por la alta volatilidad para la renta variable, lo que ha incidido en la perdida de dinero en los fondos más riesgosos.

“Ninguna de las inversiones financieras es una garantía de crecimiento, el fondo total de pensiones no ha avanzado prácticamente nada desde el año 2007, cuando se inició la crisis, y tampoco que pueda evitar pérdidas. Por eso hay que cambiar el sistema de pensiones a uno que no esté basado en esta ruleta de los mercados financieros, si no que en el reparto, las cotizaciones se usan para pagar las pensiones de ese mismo mes”.

Para las AFP, entre los elementos que influyeron en la baja de los fondos destacan la incertidumbre por la economía en China y el alza de tasas en Estados Unidos, que incidió directamente en el fondo E.

En los otros portafolios conservadores el declive fue de menor magnitud. El C tuvo una pérdida de valor por 856 millones de dólares y el D, unos 448 millones, muy por debajo de los negativos resultados obtenidos por el fondo A.