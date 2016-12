Procesan a ocho marinos por espionaje sexual contra sus compañeras

Un caso de espionaje de carácter sexual fue dado a conocer este jueves cuando ocho marinos fueron procesados luego de ser acusados de grabar y viralizar videos grabados con cámaras ocultas de algunas de sus compañeras de la fragata Lynch.

Los uniformados habrían instalados cámaras en puntos estratégicos del buque apuntando hacia los dormitorios que utiliza el personal femenino, según señala el diario La Estrella de Valparaíso, cuyos grados van desde marineros 1° y sargentos 2°.

El hecho fue denunciado al alto mando de la institución por un grupo de compañeros de las seis mujeres víctimas de este espionaje, llegando a abrirse un proceso en la Comandancia en Jefe y la Fiscalía Naval.

Desde la Armada señalaron que los ocho involucrados fueron desembarcados de la fragata y uno está detenido en dependencias de la institución castrense, mientras que las víctimas manifestaron su voluntad de seguir a bordo, a pesar de lo sucedido.

Tres de los implicados fueron procesados por incumplimiento de deberes militares, ya que al momento de conocer los hechos prefirieron guardar silencio y no comunicar los hechos a sus superiores jerárquicos.

En tanto, los restantes cinco marinos involucrados fueron encausados por vulnerar el artículo 161 letra A del Código Penal, el cual sanciona a quienes vulneren la intimidad de las personas.

Por su parte, la Fiscalía Naval pidió a la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI que efectúen las diligencias correspondientes, como la confiscación de computadores y celulares, así como el material tecnológico con el cual se obtenían las imágenes como evidencia para la investigación.

Presidenta Bachelet: “Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres”

A través de su cuenta de Twitter, la Presidenta Michelle Bachelet expresó que “es inaceptable” lo ocurrido en la fragat Lynch, e hizo un llamado a que se acabe con todas las formas de violencia hacia las mujeres.

De ser efectivo lo ocurrido en la fragata Lynch, es inaceptable. ¡Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres! — Michelle Bachelet (@mbachelet) 29 de diciembre de 2016



En tanto, desde el Ministerio de Defensa su titular, José Antonio Gómez, criticó a quienes no denunciaron esta situación a pesar que sabían de ella, y anunció que serán “implacables” con los marinos involucrados en el espionaje a sus compañeras.

“Actuaremos con la mayor rigurosidad para que no vuelva a ocurrir, que existan las sanciones para que sea ejemplarizador para quienes puedan llevar a cabo acciones como ésta dentro de las Fuerzas Armadas”.

El Ministro Gómez además de señalar que se han dado las instrucciones para que se haga una investigación acuciosa del caso, aseguró que los acusados “arriesgan cinco años en caso de ser condenados por el delito, también hay un sumario que está siendo investigado donde pueden ser sancionados con la baja y con otras sanciones que establece el ámbito de la administración”.

El titular de Defensa finalizó diciendo que este jueves 5 de enero se realizará una audiencia en la cual la Fiscalía Militar buscará “que se les mantenga ese procesamiento”.

Ex comandante en jefe Jorge Arancibia: “Yo me opuse terminantemente al ingreso de las mujeres”

Consultado por este caso, el ex comandante en jefe de la Armada entre 1997 y 2001, y ex senador de la Alianza por Chile, Jorge Arancibia, si bien calificó como “lamentable” los hechos, no obstante señaló que “estas cosas se podían prever”.

“Yo les voy a contestar de otra manera: Yo me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada por todas estas cosas que se podían prever. Pero entiendo que finalmente entraron y entraron porque era una necesidad institucional, pero lo que está ocurriendo era algo que podíamos haber previsto”.

Estos dichos del ex comandante de la Armada fueron inmediatamente rechazados por el ministro de Defensa, quien señaló no compartir la opinión de Arancibia, ya que “acá ni en el mundo entero no hay razón para que no hayan mujeres”.