Putin no expulsará a diplomáticos de EE.UU. a la espera que asuma Trump

Este viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que esperará a que asuma la presidencia de Estados Unidos Donald Trump para recién ahí determinar cuál será la respuesta de su gobierno a las sanciones impuestas por la Administración Obama por la “comprobada” injerencia de Moscú en el reciente proceso eleccionario presidencial del país del norte.

Según fuentes de inteligencia estadounidenses, se comprobó que el Kremlin dio su aprobación al hackeo de los correos de la candidata demócrata Hillary Clinton, por lo que la Casa Blanca determinó la expulsión de 35 diplomáticos rusos, y por los que Putin enviará un avión para llevarlos de regreso: “Un avión del equipo presidencial Rossiya será enviado especialmente por la Oficina de Asuntos Presidenciales para trasladar a los diplomáticos y a sus familiares”, señala en un comunicado el gobierno ruso.

Si bien, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había sugerido en las horas previas sugirió a Putin responder a la decisión de EEUU también expulsando a 35 diplomáticos estadounidenses y cerrar dos propiedades usadas por la embajada norteamericana en Moscú, el presidente ruso prefirió esperar que haya un cambio de mando en la Casa Blanca y así no incomodar la asunción de Trump y comenzar de buena manera las relaciones entre ellos.

“Mientras nos reservamos el derecho de tomar medidas recíprocas, no nos vamos a rebajar al nivel de la irresponsable diplomacia ‘de cocina’. En nuestros futuros pasos en vía de restaurar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, procederemos desde la política que presenta la administración de Donald Trump”, señaló Putin utilizando un modismo ruso para referirse a los actos beligerantes e impropios.

En tanto, el Primer Ministro Dmitry Medvedev señaló a través de su cuenta de Twitter que “es “lamentable que la administración Obama, que comenzó restaurando nuestros lazos, esté terminando su período en una agonía anti-rusa. RIP”.

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 30 de diciembre de 2016