Ennio Vivaldi llama a los partidos a comprometerse con la Reforma

El 2016 termina con cuestionamientos al programa de fortalecimiento de la educación pública impulsado por el Gobierno y con la Reforma de Educación Superior aún en suspenso, debido a la espera de indicaciones sustitutivas al proyecto en el Congreso.

Los rectores han sido de los principales críticos de la iniciativa a la que se han encargado de hacer observaciones. En esa línea, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó que espera que este mes ya se puedan discutir las ideas centrales de la reforma y que también el movimiento estudiantil presione para ello.

“Por ningún motivo nosotros vamos a aceptar que se transforme el tema de universidades privadas, públicas y universidades estatales y Estado, como un tema entre izquierda y derecha o entre Gobierno y oposición. Pensamos que precisamente el carácter de lo estatal afecta transversalmente al país, por lo tanto, uno desearía, necesita y tiene derecho a exigir que sea un tema con el cual se comprometan la totalidad de los partidos políticos”, señaló.

Sin duda otra de las situaciones que han marcado el debate por los cambios al sistema universitario, han sido las diferencias internas en el Consejo de Rectores (CRUCH) en cuanto a la disputa de representantes de instituciones privadas por un mismo trato económico de parte del Estado en relación con el que tiene con sus planteles.

Consultado por estas diferencias y que el vicepresidente del organismo colegiado, rector Aldo Valle, inste a superarlas, Vivaldi opinó que para ello, se requiere que las universidades de la Red del G9 definan su postura.

“Son ellos los que tienen que hacerse un examen de conciencia y ver hasta qué punto lo que buscan es no quedar en una situación desmedrada, versus hasta qué punto lo que están tratando es de ser cómplices de una maniobra para que no vuelvan a haber universidades estatales en Chile. Cuando uno ve este segundo punto, se complica la situación porque si el objetivo del resto del CRUCH es que no volvamos a ser estatales, nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros queremos que con esta reforma vuelva a haber una educación pública de verdad en Chile”, expersó Vivaldi.

En cuanto al estado actual de la educación pública y los resultados de la última Prueba de Selección Universitaria que revelaron una disminución del puntaje de los alumnos de liceos públicos emblemáticos, el rector de la Universidad de Chile apuntó a la segregación y las oportunidades reales que tienen los secundarios de colegios privados y particulares subvencionados, para desarrollar y expresar sus talentos.

“No sé cómo alguien puede tener el descaro de sorprenderse, asombrarse de que a los colegios municipalizados les vaya mal después de haberlos dejado en el abandono. Situación parecida es para las universidades estatales que fueron dejadas con un presupuesto absolutamente ridículo, sin ninguna posibilidad de crecer. El resto del sistema ha crecido en tanto y aquí no ha pasado nada, entonces lo primero es un acto de contrición, que el Estado pida perdón a los chilenos por haberles quitado la educación pública que tenían”.

El presidente del Cuech enfatizó en la idea de lo positivo que es el que los niños se formen en colegios públicos, que conozcan distintos orígenes sociales, y que luego, en una universidad pública, los jóvenes interactúen con quienes tienen distintas ideologías, niveles socioeconómicos y culturales, pues a su juicio, estas relaciones colaboran con la cohesión nacional.