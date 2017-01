El adiós a la princesa guerrera

"Aunque quien escribe no sea fan acérrima de la saga de La Guerra de las Galaxias -y conozco a algunas y algunos que lo son y por eso lo hago con mucho respeto - es imposible no reconocer el tremendo impacto cultural que por cuatro décadas este grupo de películas han tenido no sólo en el cine, sino en diversas expresiones de la cultura popular".

La muerte de Carrie Fisher esta semana, sumada a la de tantos otros notables que nos dejaron durante el 2016, nos hacen pensar en la relevancia de la cultura pop en nuestras vidas y cómo es posible que cuando algunas celebridades mueren muchos de nosotros sentimos que -con todo lo ridículo que puede sonar- se trata de una perdida personal.

El martes pasado las redes sociales se llenaron de lamentos por la muerte de la actriz que encarnó a la princesa Leia. “Mi adolescencia no hubiera sido lo mismo sin esa imagen” dijeron algunos, “gracias por enseñarme el tipo de princesa que querría ser” dijeron otras. Y más allá de la necesidad humana de sentirnos parte de la contingencia y manifestar aquello que nos da sentido de pertenencia, lo cierto es que hay pocas figuras femeninas en el cine tan icónicas y significativas como Leia Organa.

Aunque quien escribe no sea fan acérrima de la saga de La Guerra de las Galaxias -y conozco a algunas y algunos que lo son y por eso lo hago con mucho respeto – es imposible no reconocer el tremendo impacto cultural que por cuatro décadas este grupo de películas han tenido no sólo en el cine, sino en diversas expresiones de la cultura popular. La saga Star Wars fue parte de ese movimiento que re planteo las maneras de la industria cinematográfica, desde asentar la idea del blockbuster -estrenándose en varias ciudades a la vez con muchas copias y logrando números impresionantes en los primeros días de exhibición- hasta la comercialización de todos los productos asociados a la marca. Star Wars estuvo por doquier a finales de los setenta y lo sigue estando cuarenta años después.

Desde este pequeño país bajo dictadura al que llegaba poco de la producción cultural internacional, la generación que tuvo la experiencia de ver las tres primeras películas en el cine pudo además de encontrarse con lo más sorprendente en producción y efectos especiales que el cine hollywoodense había producido hasta el momento, sentir una identificación con ese grupo de valientes personajes que resistían al Imperio. Los rebeldes eran los buenos de la película y una valiente y joven mujer era la que encarnaba los valores republicanos y mostraba a los dispersos protagonistas masculinos la trascendencia de su misión.

Personalmente lo que más me entusiasma de Leia es su trasformación de princesa a generala. Porque, aunque en los capítulos IV, V y VI Leia raramente fue una doncella en apuros, fue su última aparición en la película del 2015 “El despertar de la fuerza” la que la sitúo en nuestras memorias como una líder política y militar organizando la fuerza rebelde. La actriz que la interpretaba también fue rebelde e independiente y al igual que con las primeras películas Carrie Fisher denunció las exigencias que productores y medios de comunicación hacían sobre su cuerpo y su imagen por el hecho de ser mujer, y puso en evidencia -con humor -las brutales críticas que recibió sobre el peso y el paso de los años, delitos imperdonables para una mujer en Hollywood.

Y aunque los personajes no mueren y Leia estará ahí en sus distintos momentos cada vez que decidamos acercarnos a toda la mitología relacionada con La Guerra de las Galaxias, la idea de que la actriz que la encarnó ya no está con nosotros -y que por lo tanto esa Leia ya no tendrá nuevas versiones – nos duele. Lo que celebramos desde acá es que Leia fue una pionera en instalar una heroína en el cine de ciencia ficción, y que aunque durante décadas estuvo bastante sola poco a poco fueron apareciendo un par más -Sarah Conor en “Terminator”, la teniente Ripley en “Alien” por nombrar algunas – y hoy son muchos más los personajes femeninos que no necesitan ser rescatados, que van por sus propias misiones y utilizan sus habilidades para salvar el día. Desde la misma Saga Star Wars se están replanteando los roles de los personajes femeninos y masculinos e invitando a re pensar las relaciones entre los géneros. Leia fue pionera, Leia ya no está sola. La fuerza es potente en ella y en todas las mujeres que en la ficción y en la realidad pelean contra las injusticias.