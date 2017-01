Elecciones en el basquetbol se retomarán el 14 de enero

El próximo 14 de enero se decidirá finalmente quién será el presidente de la Federación Nacional de Básquetbol de Chile, luego que el pasado jueves solo cinco asociaciones, de las 44 existentes, llegaran a votar para elegir a la directiva para el próximo periodo.

Son dos los candidatos que postulan al cargo, Miguel Herrera, quien ya encabezó a la Federación en un periodo anterior y el actual presidente de la Liga Nacional de Básquetbol, Irán Arcos, que además es apoyado por la actual dirigencia que encabeza Marcelo Casas.

Precisamente esta lista cuenta con el favoritismo para las elecciones y proyecta lo que podría ser su trabajo en caso de ser electos “venimos trabajando con un grupo de personas del básquetbol y hemos coincidido en formar una lista de consenso con gente que quiere lo mejor para el básquetbol chileno, que hoy necesita proyectarse a nivel nacional e internacional, donde tengo muy buenos contactos”, afirmó Arcos.

En ese sentido considera importante regularizar una serie de aspectos al interior de la Federación de Básquetbol de Chile “más que potenciar lo que tenemos que hacer es ordenar el básquetbol chileno. Hay que separar las aguas además entre el básquetbol femenino y masculino junto con potenciar las competencias locales”, señaló.

Para el presidente actual, Marcelo Casas, es preocupante que existan asociaciones que crean factible un nuevo periodo encabezado por Miguel Herrera “tendrán que evaluar cuánto hemos hecho en estos cuatro años y cuánto se hizo en los 17 en los que estuvo al mando Herrera.

El ex presidente de la Federación enfrenta además una acusación por mal uso de una tarjeta de crédito a nombre del ente rector del basquetbol nacional. Al respecto Miguel Herrera considera que son ataques que buscan desprestigiar su postulación “no son honestos, no son transparentes, no son hombres para decir las cosas. ¿Por qué no presentaron una demanda como corresponde?”, afirmó.

La denuncia trata de un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre del exdirigente y una carta en la que el actual timonel del organismo, Marcelo Casas, le solicita a Herrera, actual dirigente de la Asociación de Básquetbol de San Bernardo, cancelar una deuda de más de tres millones de pesos por su uso.

Según la carta del actual presidente del básquetbol chileno, la tarjeta de crédito, otorgada por el Banco Santander, estaría “asociada a la cuenta de la Federación de Básquetbol de Chile del mismo banco”.

Arcos, asimismo, anuncia que dejará la presidencia de la LNB si resulta electo, para evitar algún conflicto de intereses, aunque pretende trabajar en conjunto con los clubes para potenciar el trabajo de la selección masculina.

“Nuestra idea es que la LNB trabaje de la mano con la selección. Con el nuevo formato, los torneos se suspenden para que se jueguen las eliminatorias, así que hay coordinación. La idea es que sea un orgullo jugar por Chile y que los mejores no sigan restándose, como ha sucedido en los últimos torneos”, cree Arcos.