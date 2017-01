Ana Llao: “Bachelet tiene manchadas sus manos con sangre mapuche”

La ex consejera de la Conadi apuntó hacia la Mandataria como la responsable del trato que se ha dado al pueblo mapuche durante este gobierno y en particular a la machi Francisca Linconao. “El nuevo trato del gobierno hacia nosotros se ha traducido en criminalización y persecución”, apuntó.

“Aquí no hay voluntad política de resolver las problemas del pueblo Mapuche”, afirmó la ex consejera de la Conadi, Ana Llao, respecto de la situación que enfrenta la machi Francisca Linconao quien se encuentra en huelga de hambre exigiendo que se resuelva su situación procesal.

Recordemos que la autoridad ancestral indígena comenzó esta medida de presión luego que se frustrara su petición de modificar la medida cautelar de detención preventiva por arresto domiciliario a causa de la ley antiterrorista.

Al respecto Ana Llao sostuvo que en este caso se han visto las desigualdades en el tratamiento de este caso, comparado con casos como los de corrupción o de violadores a los Derechos Humanos y agregó que “a los Mapuche no se les da ninguna posibilidad de presunción de inocencia e inmediatamente se les condena”.

Sobre la importancia que representa la figura de la machi en la cosmovisión Mapuche, Ana Llao explicó que es una sabiduría que no se aprende, sino que se adquiere desde el nacimiento y agregó que “ellas son nuestras autoridades espirituales, las que nos guían y eso ha hecho la Machi Francisca”.

En ese sentido la dirigente indígena afirmó que como pueblo se sienten pasados a llevar por las autoridades del Estado chileno “si ya tenemos a un machi condenado a 18 como Celestino Córdova, a nosotros nos están dando donde más nos duele. Lamentablemente es la presidenta Michelle Bachelet, en quien confiamos, la que encabeza todo esto”, afirmó.

Ana Llao afirmó que el “nuevo trato” que prometió el gobierno se ha traducido en criminalización y persecución de las autoridades y responsabilizó a la Presidenta Michelle Bachelet de aquello “ella tiene las manos manchadas con sangre pese a su historia personal donde su padre fue asesinado por la dictadura, ella que debería tener una conciencia especial no ha hecho nada. Si no se hace algo pronto la machi se muere”, advirtió.

La ex consejera de Conadi afirmó que la lucha del pueblo Mapuche no terminará a pesar de la intervención de las autoridades “los niños que vienen hoy día, sin sus padres porque están encarcelados o que derechamente nacen en las cárceles, esos niños no van a confiar en el Estado, ellos son los responsables de perpetuar el círculo de la violencia”, sentenció.

Ana Llao recordó que durante los últimos días se han desarrollado una serie de movilizaciones exigiendo la libertad de la machi Francisca Linconao, junto con recordar además un nuevo aniversario del crimen en contra de Matías Catrileo.

Durante esta jornada se tiene previsto una serie de actividades en todo el país e incluso en el extranjero. En Santiago las actividades se concentraron en los alrededores del Palacio de La Moneda y el ministerio de Justicia.