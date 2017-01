Incendio en Valparaíso: Gobierno confirma acción de terceros en su propagación

Una persona habría sido vista propagando las llamas del incendio que afectó ayer a Valparaíso, señaló el ministro de Agricultura, Carlos Furche, la tarde de este martes en una conferencia conjunta con funcionarios de la Conaf.

De acuerdo al secretario de Estado, existen imágenes en las que se puede apreciar a este individuo, aún no identificado por las autoridades, actuando en este sentido, por lo que llamó a que los tribunales actúen de manera “severa” frente a estos hechos.

“Ustedes comprenderán que esto es lo suficientemente grave como para que sea perseguido por la justicia y condenado severamente. Si el incendio de ayer en Valparaíso tiene su origen en la acción humana, sea por irresponsabilidad, sea deliberadamente y esa persona o esas personas son identificadas, me parece que exige un tratamiento severo por parte de la justicia”.

Estas declaraciones se suman a las que realizó el fiscal Juan Ignacio Sepúlveda, quien investiga el origen de este incendio y que no descartó que haya sido de carácter intencional, esto luego que visitara el Fundo Quebrada Verde (de propiedad del Consejo de Rectores) lugar en el que se habría iniciado el siniestro.

“Hasta ahora se están viendo todas las hipótesis, podría ser un incendio intencional, pero no descartamos nada”, sostuvo el persecutor, para luego agregar que “presumiblemente se generó acá, pero no descartamos que haya otro foco”.

Por su parte, el comisario Marco Orellana de la PDI señaló respecto de las posibles causas del incendio que “esa información se va a ir verificando con la declaración de testigos o información que nos puedan ir dando los vestigios que nos deja el fuego”.

Alcalde Sharp exige plan de emergencia contra incendios en Valparaíso

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, participó del Comité Operativo de Emergencias durante la tarde de este martes en el marco del análisis de las autoridades del incendio que afectó este lunes a Valparaíso.

A la salida de este Comité, Sharp emplazó al Gobierno a instaurar un plan de emergencias para la ciudad puerto, dados los recurrentes mega incendios que la han afectado en los últimos años.

En declaraciones entregadas a Radio Cooperativa, el edil señaló que “no puede ser que nuevamente siempre afecte a los sectores más excluídos. Necesitamos un plan maestro en materia de seguridad”.

Sharp aseguró que es necesario aplicar medidas de corto, mediano y largo plazo, las cuales exceden las capacidades del municipio.

En este sentido, el alcalde de Valparaíso planteó que una primera medida es deforestar de eucaliptus los cerros del puerto -los que son más combustibles-, y reemplazarlos por especies nativas que suelen hacer más lenta la propagación de potenciales incendios.

Presidenta Bachelet: “Las personas que viven en lugares de riesgo deben ser trasladadas”

Luego de visitar el albergue instalado en el Polideportivo de Playa Ancha, la Presidenta de la República señaló que “el Gobierno siempre ha puesto recursos para la emergencia” y que los damnificados contarán con el apoyo del Estado frente a esta catástrofe “como lo hemos hecho, en el pasado la gente recibió subsidio de enseres, subsidio de arriendo y cada vez vamos a hacer los anuncios pertinentes para continuar con el plan de reconstrucción de Valparaíso”, aseguró.

La Mandataria fue enfática al señalar que “las personas que viven en lugares de riesgos, tienen que ser trasladadas. Además tenemos que mirar dónde tenemos que limpiar e instalarse cortafuegos para evitar el fuego. Todas esas cosas que no son responsabilidad del Gobierno y también si es necesario revisar las normas de urbanización, habrá que revisarlas”.

En tanto, la jefa de Estado respondió al emplazamiento hecho por el alcalde Sharp en relación con la necesidad de implementar un plan de emergencia en Valparaíso.

“Le informé al alcalde Sharp que no nosotros, la gente de Valparaíso generó en 2014 un proyecto de reconstrucción de la ciudad que, justamente mira la ciudad no desde la emergencia si no desde la seguridad”.

“A lo mejor ese Plan Maestro sirve de base para esta nueva etapa. Tenemos que ver si fue suficiente o no o si hay otras medidas que tomar de manera participativa”, concluyó la Mandataria.