Partidos de izquierda y movimientos sociales planifican trabajo conjunto para 2017

Fortalecer la organización y la articulación de las fuerzas sociales y políticas y constituirse en una alternativa a los partidos tradicionales, fueron los principales temas abordados en la primera reunión entre fuerzas políticas de izquierda y representantes de movimientos sociales como la Coordinadora No+AFP, el movimiento Ukamau, Modatima, Chile Sustentable, el movimiento Cabreadas de la ANEF, entre otras agrupaciones.

La reunión que fue convocada por los partidos Poder Ciudadano, Izquierda Autónoma, Ecologista e Igualdad, tuvo como principal objetivo analizar el escenario para este 2017 en el marco de las distintas elecciones que se llevarán a cabo.

Si bien los asistentes enfatizaron en que no se trata de la creación de una nueva alianza política, sí se expresó la voluntad de trabajar en esa línea.

Así lo manifestó el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, quien apuntó a la existencia de una alternativa al denominado “duopolio” para contrarrestar la abstención electoral y el desencanto en la política.

“Yo creo que uno de los grandes desafíos es que la gente, los trabajadores, los ciudadanos de este país tengan alternativas y no sigan –como ha ocurrido permanentemente- teniendo como oferta a los mismos de siempre, eso lo que hace es que la ciudadanía, los jóvenes particularmente no participen en política, aumente la abstención y sigamos alimentando a una casta política que dirige los destinos del Estado con una representación que no supera el 10 por ciento, eso hay que derribar, la ciudadanía tiene que entender que hay que dar la pelea en todos los campos entre ellos, los cambios transformadores en el Congreso chileno”.

En tanto, el coordinador y vocero nacional de Izquierda Autónoma, Andrés Fielbaum, se refirió a la relación entre estas conversaciones con el proceso de formación de un Frente Amplio de izquierda.

“Es totalmente coherente (…) la capacidad que ha tenido la Concertación y la derecha de mantener todo como está es una capacidad muy potente, y por lo tanto la única forma de poder efectivamente doblar esas voluntades es logrando juntar todos aquellos que estamos por los cabios, todos aquello que estamos por no más AFP, por el derecho a la mujer de decidir sobre sus cuerpos, por el derecho a la educación, por fortalecer la educación pública, por fortalecer la salud pública y por una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente”.

Mientras, para la presidenta del partido Poder Ciudadano, Karina Oliva, se debe hacer un esfuerzo por parte de estas fuerzas en proponer candidatos que tengan una convicción transformadora y que además sean competitivos.

“Las opciones son de ir avanzando no sólo en candidaturas con voluntades o testimoniales, sino con real capacidad y real voluntad de transformar y de ganar, que estén en disposición, que sean candidatos competitivos, que representen a las distintas organizaciones, que representen a la ciudadanía y al mismo tiempo que no tengan que ver ni con los partidos de la Nueva Mayoría ni con ninguno que esté involucrado en casos de corrupción”

La dirigenta agregó que para lograr transformaciones no se puede dejar de lado el rol y la relevancia política que tienen los movimientos sociales en un periodo que es trascendental para las transformaciones.