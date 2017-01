Sergio Grez por incendio en Valparaíso: “El problema de fondo es la desigualdad”

Mientras que el alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, llamó a las autoridades a trabajar en un plan para evitar posibles siniestros, el historiador Jorge Grez señaló que "es necesario que el Estado entregue gran cantidad de recursos" a la zona. "No es posible que la especulación inmobiliaria lleve a construir en cualquier lugar en cualquier condición", enfatizó.

El incendió que tuvo lugar en el sector de Laguna Verde, en Valparaíso, se propagó por una superficie de cerca de 220 hectáreas y ya se encontraría controlado por Bomberos y brigadistas de la Conaf.

Se están monitoreando los sectores vulnerables a rebrotes como camino La Pólvora, considerando que este lunes las temperaturas alcanzaron los 34 grados y el viento cerca de 60 kilómetros por hora, lo que favoreció a la propagación del fuego al punto de decretar alerta roja en toda la zona.

Las condiciones climáticas no variarán durante estos días, por lo mismo las autoridades se mantendrán alerta para evitar nuevos focos de incendios, según indicó el intendente regional, Gabriel Aldoney.

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), se registran 19 heridos, 143 albergados y 123 casas afectadas, luego que 400 personas fueran evacuadas este lunes por la tarde.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, llamó a las autoridades a elaborar un Plan Maestro de Seguridad para evitar estos hechos, lo que integraría la deforestación de eucaliptus para incorporar especies nativas, la erradicación de los basurales e iniciar una campaña de educación para la ciudadanía.

Sin embargo, el alcalde reconoció que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para implementar este plan de emergencias, haciendo un llamado al gobierno regional a actuar con la mayor urgencia posible.

“Necesitamos un esfuerzo del Estado de Chile, no del municipio, no de la Intendencia. No podemos esperar un año más para que la señal se vuelva a incendiar”, manifestó el edil.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el arquitecto especialista en desarrollo urbano, Iván Poduje, apuntó a las causas estructurales que siguen favoreciendo la ocurrencia de incendios.

Tal como se registró en el mega incendio de 2014, donde hubo más de dos mil 900 viviendas destruidas y doce mil 500 personas damnificadas, estas condiciones no se han modificado en lo absoluto y se podrían esperar nuevos episodios críticos.

Además, el experto apuntó a la falta de coordinación entre los distintos entes involucrados en la planificación urbana de Valparaíso, considerando las pocas atribuciones con que cuenta el municipio para evitar estas catástrofes.

Para el historiador Sergio Grez esta es una situación que responde al desinterés real de quienes han gobernado el país durante las últimas cuatro décadas que no han querido revertir la desigualdad social.

“El problema de fondo es la desigualdad social, la pobreza. Es necesario que el Estado entregue gran cantidad de recursos, pero no basta con eso. Se requiere frenar los excesos del capitalismo, no es posible que la especulación inmobiliaria lleve a construir en cualquier lugar en cualquier condición”, comentó.

El ecólogo Juan Pablo Fuentes se refirió al impacto del cambio climático en esta zona y en la ocurrencia de incendios.“Las temperaturas seguirán aumentando aunque en la costa de Valparaíso es menos oscilante. El calentamiento global es algo que no estamos pudiendo controlar, entonces lo que si podemos hacer es fomentar la educación ambiental”, explicó.

A eso de las tres de la tarde de este martes la Presidenta Michelle Bachelet llegó a Valparaíso y afirmó que las personas afectadas están recibiendo atención de salud y están siendo catastradas para luego revisar luego los planes de subsidio habitacional. Sin embargo, por lo pronto, señaló que las personas deberán ser trasladadas a zonas no riesgosas.

De todas maneras, la Mandataria reconoció que “hay situaciones que no son responsabilidad del Gobierno, por ejemplo contar con cortafuegos, no mantener basura en las casas”.

Bajo este contexto, se han organizado campañas para ayudar a los afectados por este incendio que se encuentran albergados en el Polideportivo de Playa Ancha.

El presidente de la Cruz Roja, Patricio Acosta, hizo un llamado a solidarizar con la situación y a donar distintos artículos de necesidad básica, como pañales, elementos de aseo, toallas higiénicas, bolsas de basura, entre otros.

Estos artículos se estarán recepcionando desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche en Avenida Santa María 0150, Providencia.

Se hizo un llamado también a la ciudadanía a no enviar ropa porque ya habría suficiente y eso no hace más que entorpecer las labores de las personas que están colaborando en este sector de Valparaíso.