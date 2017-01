Un viaje para ilustrar: niños haitianos dibujan sobre su infancia migrante

Hace un mes los ilustradores Matías Prado, Tomás Olivos, Daniela William y Sebastián Ilabaca se reunieron con 31 niños haitianos de la comuna de Estación Central para dar vida a una particular obra.

A través de distintos talleres, los dibujantes desarrollaron un programa para explotar al máximo la creatividad de los pequeños y así, crear la pieza llamada Bienvenida, un mural de siete por tres metros que exhibe la realidad de la infancia haitiana en Chile.

Según Daniela William, el ejercicio se desarrolló sobre la base de una “dinámica de juego, no con una dinámica de colegio, para que los niños se sintieran libres al dibujar”.

En tanto, Matías Prado, indicó que pese a lo fructífero del proyecto, el trabajo no fue fácil:“Fue complejo porque estaba la barrera del lenguaje. Muchos de ellos no hablaban español, pero finalmente nos terminamos entendiendo. Teníamos un traductor, pero lo que más nos ayudó fue ponernos a dibujar juntos y las ganas de sacar su creatividad y su expresión a flote y, finalmente, nos dimos cuenda de que no hay fronteras cuando te estás expresando desde el interior, porque estás compartiendo un mismo lenguaje”, dijo.

En Bienvenida, se acogen distintos temas como la vida en familia, la naturaleza y el autoconocimiento. “El tema era más la cotidianidad, conocerlos a ellos, ver cómo ven a la gente y cómo se ven ellos mismos, cómo comparten con la familia, cómo ven la naturaleza. Es una visión mucho más infantil de la sociedad, más que la que podría tener un haitiano adulto. Aquí los niños tenían una visión mucho más positiva de cómo viven acá”, comentó al respecto el dibujante Tomás Olivos.

Por último, el ilustrador Sebastián Ilabaca valoró el aporte de la multiculturalidad al desarrollo del arte. “La ilustración, el dibujo, el cine, son formas de dialogar que tiene la ciudadanía. Entonces, que ingresen nuevos actores a este diálogo siempre es positivo, siempre enriquece el medio ambiente cultural y social. Y el arte es la mejor forma de dialogar que tenemos, porque todas las fronteras quedan por debajo, porque al estar comunicándose con el arte se comunica lo interno y no todos tus prejuicios”, manifestó.

Este trabajo se presenta en el marco de la exposición Paisajes imaginados del artista haitiano Edouard Duval-Carrié, quien exhibirá sus pinturas, grabados, instalaciones y esculturas entre el seis y el 22 de enero en el GAM.

La obra de Duval-Carrié se divide en dos partes: en la primera se presenta una reflexión sobre la desigualdad económica y social de Haití, mientras que en la segunda, se habla sobre el sincretismo religioso del país.

“Aquí hay dos miradas distintas. Nosotros lo que estamos haciendo con el mural es darle une bienvenida al público para que se encuentre con el lado más inocente. En la exposición de Duval-Carrié está la parte más dura y densa”, concluyeron los ilustradores.

Esta actividad se realizó en el marco del Festival Santiago a Mil gracias al apoyo de la Fundación Mar Adentro, en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado.