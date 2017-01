Chile Vamos denuncia a Ricardo Lagos por uso de dinero a públicos para campaña

El Senado sigue pagando la oficina del ex presidente Ricardo Lagos. Así lo confirmó la respuesta a un oficio enviado por Chile Vamos en septiembre pasado que buscaba conocer el origen del financiamiento de la oficina de la fundación Democracia y Desarrollo ligada al ex mandatario y actual pre candidato presidencial.

Esto, ya que en su calidad de ex gobernante, Lagos recibe una asignación por concepto de “oficina”, además de la dieta que reciben todos los ex jefes de Estado. El problema, a juicio de la oposición, es que esas dependencias son utilizadas para actividades de campaña, por lo que no corresponde que sea financiada con fondos públicos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, cuestionó la utilización del inmueble, señalando que ocupar los recursos en temas políticos es una cosa, pero que hacerlo con fines propagandísticos es algo distinto y debe ser investigado.

“Obviamente es un hecho que amerita una investigación, y la verdad es que a la ciudadanía, al común y corriente de las personas, sobre todo a los trabajadores, este tipo de hechos reciben con mayor fuerza una sanción ética, porque no se puede con dineros que son de todos los chilenos ocupar recursos para sus fines propagandísticos”

Asimismo, la dirigenta apuntó al perjuicio de este tipo de acciones en el contexto de la crisis de confianza y del desprestigio hacia la clase política.

“La realización de un comando de campaña no dice relación con los fines que amerita a él como figura de ex presidente de la República, entonces me parece que en ese caso y en ese contexto un presidente como Ricardo Lagos debería entender que Chile cambió y cambió hace rato, hoy día la ciudadanía está mucho más exigente, mira con mayor detención este tipo de actos y por lo tanto, lo único que hacen es dañar la política y a mí me parece que ese es el mayor daño que se hace, a la fe pública”

La líder partidaria expresó estar de acuerdo con las asignaciones que se les otorgan a los ex presidentes de la República, sin embargo, apuntó a la necesidad de introducir regulaciones a la forma en que son utilizados estos recursos, en donde quede expresamente prohibido que puedan ser usados en actividades electorales.

En la respuesta enviada por el Departamento de Informaciones al oficio interpuesto por Chile Vamos se señala que el Senado “reembolsa mensualmente la renta de arrendamiento de la propiedad ubicada en Roberto del Río 1151, comuna de Providencia”.