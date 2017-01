Economista cuestiona informe de la Superintendencia de Pensiones

El académico de la Universidad de Santiago (USACh) Víctor Salas, cuestionó el reciente informe que emitió la Superintendencia de Pensiones respecto a los afiliados al sistema y los nuevos jubilados que dejó el 2016.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo mientras más años cotizó un trabajador en el sistema, mayor es su pensión autofinanciada, como la determinan desde la entidad reguladora. Además, se destaca que la pensión promedio fue de 434 mil pesos entre quienes cotizaron por más de 30 años, alrededor de 55 mil pensionados por vejez en el mes de noviembre.

Sin embargo, el economista indicó que las estadísticas publicadas resaltan una realidad casi inexistente en nuestro país, ya que sólo un mínimo de la población cotiza por más de 30 años sin tener lagunas previsionales.

“En el mercado laboral tenemos muy bajos sueldos, tenemos poca continuidad del trabajo, incluso las cotizaciones se hacen no sobre lo que efectivamente tú ganas, si no sobre un sueldo más bajo concertado, un previo acuerdo entre el trabajador y su empleador“, detalló.

El académico de la USACh agregó que el informe de la Superintendencia de Pensiones se basa en escasos sectores laborales de la economía nacional como el sector minero y finanzas, áreas que no son representativas de la realidad del trabajo en Chile.

Salas indicó que a la precariedad laboral y salarial, se suman los trabajadores por cuenta propia que van en aumento, pero que no cotizan en el sistema de pensiones imperantes: “Hay gente que trabaja por cuenta propia y que cotiza en un promedio de 500 mil mensual, pero ese tipo de trabajador es la excepción, no cotiza obligatoriamente. Se tiene que sumar los a honorarios, gente que hace consultoría y todo eso, termina pensando que con sus ahorros va a costear su jubilación, y eso no es así”.

Recordemos que la semana pasada la Asociación de AFP publicó su propio informe de pensiones, que en promedio sitúa los montos de las jubilaciones en los 435 mil pesos, tomando en cuenta a las personas que cotizan por más de 30 años en el sistema, lo que no dista mucho de lo informado recientemente por la superintendencia del ramo.