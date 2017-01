Vocera de machi Linconao: “Quien no está seguro de su inocencia no arriesga su vida”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera de la machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros, afirmó que la autoridad ancestral representa lo que el Estado busca eliminar de la sociedad por ser una mujer que ha luchado contra los intereses de los más ricos del país.

Luego de trece días de huelga de hambre, la machi ha sufrido un significativo deterioro de su salud. Según indicó su vocera, se encuentra con un cuadro depresivo por la falta de acción de quienes pueden interceder en su causa.

La werkén afirmó que “una persona que no está segura de su inocencia no asume esto como un riesgo de vida, pero la machi está decidida a seguir en esta huelga”.

En tanto, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría entregaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet para solicitar que se retire la acción judicial interpuesta por el Estado contra la machi, a través de la Ley Antiterrorista, porque no se estaría garantizando la integridad de la autoridad ancestral.

Según plantearon los parlamentarios, esto va más allá de los hechos que provocaron la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay sino que responde a una persecución política de la machi desde que presentó una acción judicial contra las forestales.

La diputada comunista Karol Cariola emplazó al Gobierno a enmendar su error y derogar la cuestionada ley: “Ella no está evadiendo la investigación y no tiene temor a que se investigue, así lo han dicho sus familiares y voceros. Lo que se está haciendo aquí es incriminar a una persona bajo la Ley Antiterrorista que no deja el espacio a la presunción de inocencia. Lo que el Gobierno hace con esto es cometer un error y estamos pidiendo que enmiende su error retirando la ley, en particular considerando lo que le está pasando a la machi”, manifestó.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Mario Fernández, afirmó que es un caso que se está viendo en tribunales y la evaluación de los temas jurídicos no son de competencia en absoluto del Ejecutivo.

“No es efectivo bajo ningún punto de vista que el Gobierno se esté inmiscuyendo en algo que no le corresponde. Distingamos entre lo jurídico formal y la causa humanitaria que se ve por otros canales”, expresó el secretario de Estado.

“Aquí no se está hablando de la libertad, se ha hablado de las medidas cautelares que le afectan y lo que se está discutiendo hoy en Tribunales es un Recurso de Amparo que ha interpuesto la defensa de la machi Linconao. La defensa, no el gobierno. Y por lo tanto a lo que debe pronunciarse el tribunal es respecto a ese recurso que se presentó hoy”, agregó el jefe de Gabinete.

Por su parte el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró en relación con la delicada situación de salud que atraviesa la machi que “la preocupación por la vida se ha manifestado no solo en el hecho de que se están haciendo las gestiones para que la machi deje su huelga de hambre, sino que también en el hecho de que seguimos persistiendo en saber cuáles son aquellas personas que asesinaron al matrimonio Luchsinger Mackay”.

Recordemos que la machi Francisca Linconao está imputada por el caso Luchsinger- Mackay y se encuentra cumpliendo con la prisión preventiva en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, luego que la Corte de Apelaciones revocara su medida cautelar de arresto domiciliario determinando que volviera a la cárcel de Temuco una vez recuperada en el hospital.