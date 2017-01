A un mes de movilización, mineros de Curanilahue exigen respuesta del Gobierno

Los trabajadores de la Mina Santa Ana de Curanilahue llevan un mes bajo tierra esperando a que el Gobierno se pronuncie. Ya consiguieron que un empresario se interesara en invertir, pero éste necesita conversar con el Ejecutivo y de esa forma conocer el aporte que entregará el Estado a esta faena.

La modalidad por la que se busca financiar esta planta minera es a través de fondos públicos que permitan compensar la situación de crisis a la que llegó esta empresa. El presidente del sindicato, Luis Chandía, expresó: “Nos encontramos en la misma situación, seguimos en protesta, tenemos 65 compañeros abajo en la mina y todavía no tenemos una pronunciación por parte del Gobierno. Ahora que hay un posible socio el ejecutivo se volvió a alejar no hay intenciones de conversar”.

Recordemos que los trabajadores decidieron comenzar una movilización luego que el Gobierno incumpliera el compromiso de inyectar recursos para reactivar la mina junto con la suspensión de la entrega de bonos de capacitación para sus operarios.

Estos acuerdos datan de 2015 cuando la mina, en ese entonces propiedad de los empresarios Paul Fontaine y Rodrigo Danus, se declaró en quiebra, dejando a los mineros sin su fuente laboral. Eso llevó a que los trabajadores decidieran tomarse la mina, acción que se rompió luego que el Ejecutivo suscribiera dichos acuerdos.

Lo que llevó a la decisión de volver a tomarse el pique de carbón. El presupuesto del país para 2017 no incluye esta inversión, por lo que los mineros siguen a la espera de alguna respuesta. En tanto, el líder de los trabajadores dijo: “Nosotros esperamos que el Gobierno cumpla con su palabra, ellos dijeron que si incorporábamos a un socio ellos facilitarían el financiamiento para que se produjera la inversión, pero no ha pasado nada. Todo el respaldo que nos ofrecieron no existe, como facilitar mercados, proyectos Corfo y Cence”.