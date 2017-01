Encuesta CEP: Ninguno de los presidenciables supera el 20 por ciento de las preferencias

Gonzalo Castillo |Jueves 5 de enero 2017 12:18 hrs.

De acuerdo a la cifras entregadas por el CEP, se consolida la ventaja de Sebastián Piñera por Chile Vamos y de Alejandro Guillier por la Nueva Mayoría como los candidatos más competitivos, no obstante ninguno de ellos supera el 20 por ciento de las menciones y la mitad de los encuestados no expresa preferencia alguna. En tanto, el ex presidente Lagos demuestra un evidente estancamiento en su opción presidencial con un 5 por ciento en los dos últimos sondeos.