Gabriel Boric: “Tenemos que disputar en todo Chile las parlamentarias”

La alternativa que se está levantando con el Frente Amplio debe ser capaz de disputar al menos en la elección parlamentaria del próximo 19 de noviembre. Así lo creen los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric luego de conocer los resultados de la última encuesta CEP que se publicó este jueves.

Y aunque consiguen dos de las tres mejores evaluaciones de la consulta, ninguno de los dos cumple con el requisito constitucional de los 35 años de edad cumplidos para ser candidatos a la Presidencia de la República.

De todas formas, Jackson sostuvo que como bloque trabajan en la perspectiva de perfilar una plataforma que luego sea asumida por un nombre de consenso que los represente en la papeleta presidencial de noviembre.

El legislador y ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, indicó que luego de los resultados de la CEP “nos tenemos que poner a trabajar con mucha más fuerza para presentar una alternativa. No tenemos excusa para no hacerlo. Desde ya empezamos a invitar a la gente a que se haga la idea que para los próximos meses, ojalá después de febrero, ya podamos contar con algunos nombres que se pongan detrás de un proyecto que venimos trabajando y que parte del contenido, parte de ponernos de acuerdo sobre qué queremos transformar en nuestro país”.

De hecho, el Frente Amplio ya ha realizado varios encuentros entre todos los colectivos que lo integran entre ellos el Partido Humanista, País que lidera el senador Alejandro Navarro y el Movimiento Amplio de Izquierda.

Por eso, la sumatoria que se registra en sus liderazgos debe ser a juicio de Gabriel Boric, el paso previo para una alternativa al duopolio político que ha gobernado los últimos 27 años en Chile.

“Nuestro deber es transformar esta adhesión o este respaldo individual en respaldo colectivo al proyecto del Frente Amplio que estamos construyendo en conjunto Movimiento Autonomista, Revolución Democrática y otras organizaciones, para disputar en todo Chile en las próximas parlamentarias a la derecha y la Nueva Mayoría”, precisó el ex presidente de la FECh.

Ya en la elección municipal de 2016, el candidato del Movimiento Autonomista por la alcaldía de Valparaíso, Jorge Sharp, se impuso a las cartas de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, hecho que fue calificado como histórico por el propio abogado que ahora ejerce el cargo, transformándose así en la cara visible de la posibilidad del cambio.

Mientras, la propia encuesta CEP muestra un incremento de 8 puntos para llegar a un 45 por ciento de aprobación en el caso de Boric y de cinco puntos para alcanzar el 41 por ciento en el caso de Jackson.