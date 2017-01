“La zona”: la obra que ahonda en la historia sonora de los barrios de Santiago

Un bebé que llora, una juguera que no funciona, un barrio que desaparece. Así suena La zona, la nueva creación de la compañía chilena Teatro del Sonido, una intervención urbana que mezcla elementos del teatro de calle deambulatorio, del site-specific, las bandas sonoras cinematográficas y el radio-teatro, y que tendrá su estreno el próximo sábado 7 de enero a las 19:30 hrs. en el marco del Festival Santiago a Mil 2017.

En La zona, los audio-espectadores son invitados a sumergirse en las historias de un barrio que está cambiando y que inevitablemente va camino a su desaparición. Primero se desplazarán en bicicleta hasta un punto determinado, para luego comenzar un recorrido a pie a través de dos cuadras de un barrio de la ciudad, denominado precisamente “La zona”, donde deberán utilizar un receptor de radio y audífonos, a través de los cuales se transmite la banda sonora del espectáculo: música, ambientes, diálogos, instrucciones y narraciones, que les permitirán experimentar la sensación de vivir en primera persona las escenas que allí se irán presentando.

“La idea es que la gente sienta que está viendo una película en vivo” explica Martín Erazo, uno de los directores de la compañía.

“La idea surge por hacer un trabajo de sitio específico usando el barrio para contar historias que estuvieran ligadas al tema de la destrucción, del cambio de estos sectores generado por parte de las inmobiliarias, es una invitación a hacer un recorrido a un lugar que está más allá, un lugar desconocido”, añade.

Por su parte, Cristóbal Carvajal cuenta que “en lo personal estaba muy sensible al hecho de cómo el barrio va perdiendo brutalmente su memoria y su identidad, producto de la voracidad inmobiliaria, de hecho me fui inspirando directamente de lo que pasaba en mi barrio en Ñuñoa, y ahí me comenzaron a surgir muchas ganas de hablar de ese tema, entonces mezclamos esa motivación de la historia urbana con las ganas que teníamos de articular algo que tuviera relación con el barrio, y así fue naciendo la temática y el formato de la obra”.

Estreno

El estreno de La zona está fijado para el día sábado 7 de enero a las 19:30 hrs. en el Barrio Hacienda Montalbán de la comuna de Independencia, teniendo como Punto de Encuentro la Plaza La Paz, para luego presentarse por las comunas de Estación Central, Providencia y Santiago.

Las funciones son para mayores de 14 años, con un máximo de 100 personas por espectáculo, quienes deberán inscribirse previamente escribiendo al correo lazonainscripciones@gmail.com, indicando la fecha de la función a la que asistirán y llegar en bicicleta al punto de encuentro con su carnet de identidad.

Funciones Enero

– Estreno – Sábado 7 de enero – Independencia – Barrio Hacienda Montalbán. Punto de Encuentro: Plaza La Paz 19:30 Hrs.

– Domingo 8 – Santiago – Barrio Matta Sur. Punto de encuentro: Plaza Bogota Santiago 19:30 Hrs.

– Sábado 14 – Estación Central – Barrio O’Higgins. Punto de encuentro: Plaza del Cristo Las Rejas (Pasajes Los Claveles) 19:30 Hrs.

– Domingo 15 – Santiago – Barrio Rondizzoni. Punto de encuentro: Metro Parque O’Higgins 19:30 Hrs.

– Sábado 21 Providencia – Barrio Italia. Punto de encuentro Metro Santa Isabel 19:30 Hrs.

– Domingo 22 Santiago – Barrio Yungay. Punto de encuentro: Metro Quinta Normal 19:30 Hrs.