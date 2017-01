Casa de Bello lanza primer curso de Educación Sexual gratuito en línea

El curso de autoaprendizaje está disponible, en sus dos modalidades, a través de la plataforma del Campus Virtual en Salud Pública, en el sitio web www.educacionsexual.uchile.cl, el cual organiza los contenidos con criterios didácticos para lograr competencias de formación en el tema. Asimismo, en la misma dirección electrónica, se encuentra una plataforma que entrega acceso libre a importante información de educación sexual, que puede ser vista de forma directa o a través de un sistema de consultas. En él, los interesados pueden consultar libremente sobre temas de sexualidad en forma absolutamente confidencial y privada.

Este proyecto que cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Escuela de Salud Pública en conjunto con el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia (CEMERA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, reúne material recopilado durante más de treinta años por investigadores de la Universidad de Chile y se entrega a la comunidad en forma totalmente gratuita.

El Dr. Molina relevó que “esta iniciativa nace producto de muchos años de experiencia del CEMERA, creado en 1983, sobre todas las experiencias de educación sexual, donde hicimos varios cursos y nos dimos cuenta de que era muy difícil llegar a todos los profesores a nivel nacional en forma presencial”.

Educación sexual en Chile: una materia pendiente

El profesor Emérito de la Casa de Bello, enfatizó que Chile fue el último país latinoamericano en incorporar una Ley de Educación Sexual. Ésta última fue dictada en 2010 y su reglamento cuatro años después, “y en él no figura que la educación sexual es obligatoria en la enseñanza media”.

Respecto a la declaración ministerial “Prevenir con educación”, que cuenta con 17 países firmantes, incluyendo a Chile, el Dr. Molina señaló que el estudio “Evaluación de la implementación de la Declaración Ministerial, 2008-2015”, desarrollado por Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) sitúa a nuestro país en el último lugar de cumplimiento con sólo el 39 por ciento. Según el especialista, esto se debe principalmente a que “la educación sexual está abandonada. Si buscas las palabras ‘educación sexual’ en la página del Ministerio de Educación, no aparece ninguna información oficial, en cambio, te envía a un buscador en Google”.

Por tanto, “desgraciadamente vemos que el trabajo que se ha hecho en educación sexual no ha tenido ningún impacto. Constatamos sistemáticamente, a través de los estudiantes de pregrado de la U. de Chile, que ninguno de ellos ha tenido educación sexual en el establecimiento escolar, salvo algunas experiencias de colegios particulares. Por ello, con el profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la U. de Chile, decidimos hacer este curso online para compartir la experiencia que hemos tenido en el CEMERA con los estudiantes y la comunidad. Asimismo, hay temas que no hemos resuelto y que están presentes en los estudiantes y jóvenes de todo Chile como abusos sexuales, los embarazos no esperados, infecciones de transmisión sexual, VIH, etc. Por todo ello, el vicerrector decidió apoyar. Y este curso representa un paso gigante”, relevó.

El académico de la ESP destacó además que “la página dispone de una zona de consultas sobre sexualidad y talleres con diferentes videos, por ejemplo, uno con diálogos en el pololeo para que los adolescentes se informen. La plataforma es muy dinámica”.

Por otra parte, indicó que el curso “tendrá directos beneficios para la salud pública. En este momento la falta de educación sexual redunda en el aumento de infecciones en menores de 24 años, en los embarazos en niñas de 14 años, en la discriminación de género, etc. Es decir, estamos apuntando a prevenir problemas que vemos todos los días. La sexualidad merece tener una connotación positiva, no negativa”.

En otras iniciativas, el Dr. Molina adelantó que se está realizando una capacitación presencial al personal del Liceo Experimental Gabriela Mistral, que contará con el apoyo docente a través de un proyecto de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

El curso de Educación Sexual en línea será lanzado en el marco de la XVIII Escuela Internacional de Verano 2017, el jueves 12 de enero, a las 12:00 horas, en el auditorio Lorenzo Sazié de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ubicada en Avda. Independencia 1027, comuna de Independencia. La participación en esta ceremonia es abierta a la comunidad y gratuita.