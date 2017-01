El grito de libertad del Wallmapu que se expande por Chile

(Descargar audio)

Ha sido una semana agitada en el país. De Arica a Punta Arenas se han realizado convocatorias que incluyen marchas, actos, velatones y jornadas de solidaridad para exigir la libertad de la machi Francisca Linconao. Mujer, mapuche y gran defensora de la autodeterminación de su pueblo, cumplía este jueves 14 días de huelga de hambre para demostrar su inocencia luego de ser imputada en el caso Luchsinger Mackay.

El proceso ha estado marcado por las contradicciones -José Peralino, testigo clave que luego dijo haber confesado bajo torturas y amenazas de la PDI- y ha carecido de pruebas, siendo criticado por defensores de Derechos Humanos, historiadores expertos en la causa, feministas y ciudadanos de a pie que solidarizan y comparten las demandas del pueblo mapuche.

El martes 3 de enero, el grito del Wallmapu llegó hasta tres puntos de Santiago: Plaza Los Héroes, de la constitución y Plaza Italia. En esta última, llegaron decenas de manifestantes entonando cantos y gritos que hacían referencia a la machi, pero también a Matías Catrileo, joven mapuche asesinado el 3 de enero de 2008 y por quien aún se clama justicia.

El escenario de calma duró lo mismo que tardó la marcha en pisar la calzada. De inmediato, Carabineros de Chile entró en acción activando el carro lanza agua, persiguiendo y apresando a 16 personas. Los escasos medios de prensa apostados en el lugar fueron testigos de la ausencia de provocación o violencia por parte de los manifestantes. El enfrentamiento era desigual: Cerca de 15 efectivos perseguían a un manifestante, hasta alcanzarlo y llevarlo detenido. Eso, tras forcejeos y golpes que más tarde llevaría a que 4 de ellos tuvieran que ir a constatar lesiones al Centro de Salud Familiar de la población Rosita Renard, en la comuna de Ñuñoa.

Un canto por la machi

Es miércoles por la noche, la cita es en la Plaza Ñuñoa, lugar habitual de mítines políticos, donde los activos vecinos del sector se organizan y levantan, entre todos, un improvisado escenario.

“El tema mapuche siempre ha sido un tema invisibilizado. Yo creo que acá es importante rescatar a todas las personas que hoy día están presentes, que son los vecinos aledaños a la plaza que tenemos sensibilidad, que creemos en los derechos humanos y que estamos apoyando a la machi Francisca en su justa demanda. Esperamos verla en libertad y creemos que es importante poner estos temas en todos los barrios, en los múltiples espacios, en los espacios más sencillos. Porque ella sabe que nuestros corazones la acompañan y es una demanda justa, sentida y compartida”, dice Paula Mendoza, concejala del Partido Socialista por esa comuna.

La concejala, al igual que gran parte de los presentes, sostiene una vela mientras observa el acto artístico que ha surgido como iniciativa espontánea. Los organizadores dejan abierto el micrófono y disponen una guitarra. Juanito Ayala es el primero en salir a cantar. Lo siguen varios más, entre ellos Roberto Márquez, músico e integrante del histórico Illapu.

“Lo que pasa es que la lucha que está dando la nación mapuche es una lucha que no llega por los medios al público en general, porque obviamente cuesta muchísimo encontrar la información. Hoy día son los medios alternativos los que están comunicando lo que está sucediendo, lo grave que está sucediendo en el Wallmapu”, dice Márquez, desde su lugar entre el público. Y agrega ”por eso siento que no se consigue sensibilizar al grueso de la nación chilena. Además, hay muchos intereses de por medio que están haciendo que eso suceda”.

-¿Es el Estado chileno el máximo responsable de esta situación?

-”Sí, porque yo siento que desde el Estado no hay una política que esté buscando resolver un problema político grave que hay en el Wallmapu. Además siento que las fuerzas de Carabineros, sobre todo, han ido tomando un accionar que pareciera que no tiene ninguna cortapisa. Siento que desde el Gobierno no hay un real compromiso con los Derechos Humanos y eso se está notando en el accionar de las fuerzas especiales”, responde enfático el músico de Illapu.

Una idea con la que concuerda Margarita Iglesias, historiadora, académica de la Universidad de Chile y quien ha dedicado su trabajo a la historia de las mujeres.

“Creo que esto es parte de cómo se ha construido el Estado chileno y cómo han obligado a toda la chilenidad, incluso a grupos étnicos como los mapuche, y los que perviven también. Creo que ella representa no sólo a una machi que está luchando, sino que a las mujeres que hoy día tienen una voz propia que la hacen valer y que efectivamente hay que escucharla”, dice la historiadora.

Para Iglesias, la falta de voluntad política del gobierno actual, se contradice con el programa presentado por la presidenta Bachelet y la implementación del ministerio de la mujer, pues más allá del discurso oficial, faltan actos concretos que materialicen su declaración de intenciones. “Encuentro lamentable que el Estado chileno tenga este comportamiento y no haya un decreto ya de la presidenta de la República, que es mujer, que fue apoyada por mujeres en su primer y segundo gobierno, que además se comprometió a apoyar la condición de las mujeres. Y en el caso de las mujeres mapuche, que viven estas condiciones de violencia permanente, no ha hecho absolutamente nada sino que reafirmar el estado represivo”, concluye Iglesias.

La machi Francisca, a sus 60 años de edad, se encuentra con la salud deteriorada producto de los últimos meses en prisión. Ingrid Conejeros, vocera de la machi, decía a los medios este jueves que la autoridad tradicional ha bajado más de 7 kilos en la cárcel y más de 3 durante su huelga de hambre, alcanzando en la actualidad apenas 40 kilos.

Camilo Brodsky, concejal de Ñuñoa perteneciente al Movimiento Autonomista, cree que actos como el de este miércoles, aunque pequeños y no tan masivos como quisieran, van abriendo camino para generar conciencia entre los ciudadanos y generar una presión más efectiva. “Yo creo que todo esto ayuda precisamente a instalar el tema. A darnos cuenta de que efectivamente en Chile se están violando de manera flagrante los Derechos Humanos de una porción de la población que no es menor. Efectivamente la aplicación de la Ley Antiterrorista, el hecho de que te den por culpable y tú debas demostrar tu inocencia siendo que la ley indica que debe ser al revés, son una serie de factores que a nivel del sentido común no están instalados porque han sido tergiversados, porque han sido negados de manera sistemática por los medios y por el poder político”, dice Brodsky.

Este jueves 5 de enero la Corte de Apelaciones de Temuco analizó el recurso de amparo interpuesto en favor de la machi Francisca Linconao, por lo que se modificaron las medidas cautelares, reemplazando la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Aunque los ministros integrantes de la sala, María Elena Llanos, Wilfred Sihelman y Ricardo Fonseca, habían determinado darse 24 horas para resolver, cerca de las 15:00 horas entregaron el veredicto de aceptar la propuesta de la defensa de Linconao.

Mientras, el Wallmapu continúa su grito de libertad. Y el eco se escucha en todo el país.