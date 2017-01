Escena Libre: una experiencia de teatro político, social e independiente

Hace tres años la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin, compuesta por artistas y vecinos del sector, dio inicio al Festival Escena Libre, actividad que durante seis días de enero exhibe de manera gratuita el trabajo de diversas compañías teatrales.

Con los años, esta apuesta se ha convertido en un espacio de intercambio cultural entre las agrupaciones escénicas y los residentes del lugar.

El próximo 13 de enero, la actividad celebrará una tercera edición. En ella participarán múltiples compañías nacionales además de diferentes artistas y miembros de la comunidad.

Cristián Lagreze, miembro de la Compañía Teatro Público, comentó que las obras seleccionadas para el Festival destacan por su calidad y contenido. Asimismo, indicó que los montajes escogidos exhiben temas tan variados como la situación de la mujer en Chile y la reforma a la educación.

“Hay obras que abordan temas feministas, piezas que revisan los problemas de la educación, otras que a partir de la historia del fútbol hablan sobre la historia de Chile. Son montajes que responden a trabajos artísticos de personas que intentan generar voluntades para la construcción de otras alternativas de sociedad. Eso es lo que aúna las obras en realidad”.

El trabajo del Festival Escena Libre se enmarca en una acción comunitaria que es autogestionada con el apoyo de los vecinos del barrio.

Frente a ello, Cristián Lagreze sostuvo que esta actividad permite “sacar la actividad artística de la lógica de un bien de mercado al que sólo puede acceder la gente que tiene dinero para hacerlo”.

“La importancia para nosotros de esta actividad tiene que ver con generar espacios donde la comunidad pueda vincularse, organizarse y articular relaciones distintas a las que propone la sociedad. Escena Libre no es el único festival que se articula desde esta misma forma. Son una serie de actividades que surgen desde la lógica del arte como parte de los movimientos sociales”, dijo.

Por otro lado, Cristián Lagreze se refirió a las diferencias que existen respecto de presentar las obras en teatros y espacios abiertos: “Uno intenta mantener la riqueza técnica que tienen los montajes pero evidentemente cambia el formato estando en la calle. Uno tiene la sensación de que la obra se acerca a públicos que en general no acceden, porque no conocen, porque no tienen el dinero, porque no hay la formación, no conocen lo que es el teatro o han visto escasamente teatro en sus vidas y ese es un encuentro muy interesante y nutritivo”.

Durante el Festival las piezas que se presentarán son: La revolución rota de la Compañía de Estudiantes y Egresados de Teatro de la Universidad de Chile (CEETUCH); M del Colectivo Teatral Patria Muerta; Nosotras, nosotros y los otros del Colectivo Nuestras Manos; Más allá del cuaderno de la Compañía Sin Sala; y Pichanga de la Compañía La Criatura.

Según Juan Pablo Rosales, miembro de la compañía Patria Muerta, “como colectivos nos parece muy importantes que estas obras vayan a distintos lugares, que no sólo se queden en las salas de teatro, sino que recorran otros lugares que son espacios no convencionales, espacios donde se pueda hacer reflexión social”.

“Se trata de generar una discusión más participativa frente al trabajo”, agregó.

Cada uno de estos montajes se realizará a las 21:00 horas en Plaza Bogotá del Barrio Franklin y la entrada es gratuita. Mientras, la jornada inaugural, que se efectuará el viernes 13, comenzará a las 18:00 horas.

Programación

Viernes 13 18:00 horas Jornada inaugural.

Sábado 14 21:00 horas La revolución rota. Compañía CEETUCH.

Domingo 15 21:00 horas M. Colectivo Teatral Patriamuerta.

Viernes 20 21:00 horas Nosotras, nosotros y los otros. Colectivo Nuestras Manos.

Sábado 21 21:00 horas Más allá del Cuaderno. Cia. Teatro sin Sala (Conf. Suiza).

Domingo 22 21:00 horas Pichanga. Compañía La Criatura.