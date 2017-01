Rectores estatales piden dejar atrás las diferencias en el CRUCh

Sigue la polémica entre los rectores del CRUCh. Luego que las autoridades representantes de las universidades del G-9 decidieran restarse por primera vez de una reunión sectorial, los líderes de las universidades estatales respondieron haciendo un llamado a la unidad.

En una semana clave para la educación superior donde el gobierno debe llegar a acuerdo por las indicaciones al proyecto de reforma y, además, se conocen los resultados de las postulaciones vía PSU, los cuerpos académicos están distanciados por el financiamiento. La polémica por la suspensión de la entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), terminó por romper la unidad de los rectores.

Desde el Consejo de Universidades del Estado (CUECh) aseguran haber apoyado a sus pares del G-9, “defendido en los momentos en que se nos ha requerido y apostado por la unidad”. La declaración del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se da en respuesta a las acusaciones del grupo liderado por Claudio Elórtegui, quien mediante una carta, acusó a sus pares de “acciones que tienden a favorecer a unas instituciones por sobre otras, forzando un trato desigual de parte del Estado hacia los planteles del G9”.

Otro de los que se sumó al debate fue el representante de la Universidad de Talca y miembro del directorio del Cuech. Álvaro Rojas aseguró que en la Red de Universidades Públicas no Estatales “están dirigiendo mal su enojo, porque decidir eliminar o no el AFI no es algo que decide el CRUCh o el CUECh, sino el Ministerio de Educación y Hacienda”. La autoridad desconoció la existencia de deslealtades, asegurando que se ha aplicado el juego limpio. “El CUECh tiene una estructura propia de Arica a Punta Arenas, también tiene conversaciones con el Estado y no veo que tengamos que pedir permiso o autorización para eso. Somos autónomos y además funcionarios públicos; si nos llaman del Mineduc, tenemos que ir”.

Por su parte, el vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, dijo que en momentos en que se trabaja en las indicaciones a la reforma a la educación superior es fundamental contar con la unidad de todos los rectores; mientras que la Ministra de Educación se restó de la discusión: “Los planteles tradicionales tienen un conflicto que es interno (…) que lo resuelvan los rectores, pues tienen autonomía” dijo a La Tercera.