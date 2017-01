Delincuencia, Salud y Educación, las principales preocupaciones de los chilenos según la CEP

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos arrojó diversos resultados, más allá de la evaluación de los personajes políticos y del gobierno. La muestra se preocupó además de revelar cuáles son los principales intereses e inquietudes de la ciudadanía respecto de su acontecer.

Es así como dentro de los aspectos que más preocupan a la población y a los cuáles el Ejecutivo debería dedicar prioridad, delincuencia aparece en el primer lugar con un 52 por ciento; le sigue Salud que aumentó de 36 a 43%; Educación con 36% y los sueldos con un 31%.

En el fondo del listado aparecen en tanto Transporte Público con 4%; Medio Ambiente $%; Derechos Humanos con 3% y Reforma Constitucional 2%. Mención aparte la brusca caída de la corrupción que cayó de 36 a 25% como problema que debiese requerir de la dedicación urgente del gobierno.

Respecto de temas que forman parte del debate político y social, la encuesta Cep se centró además en el problema de las pensiones y formuló una pregunta orientada a conocer la opinión de la ciudadanía al respecto “¿Cree usted que las pensiones para la vejez debieran depender principalmente de las cotizaciones y ahorro de cada persona, o todos deberían tener una pensión parecida financiada principalmente con las cotizaciones de todos”.

Esta última opción se impone con un 51% de las preferencias por sobre el 42% que cree que las jubilaciones deben depender del ahorro personal de los trabajadores.

En educación, es estudio consultó “¿Cree usted que las universidades debieran ser gratuitas para todos los estudiantes o solo para los estudiantes de familias con menores recursos?” Al respecto un 52% se inclinó por la primera opción mientras que un 42% cree que los planteles deben ser gratuitos para todos.

Otros datos interesantes que arrojó la última encuesta CEP es que a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, solo un 11% de la población sabe que el sistema electoral para escoger diputados y senadores fue modificado mientras que un 89 por ciento lo desconoce.

En tanto, respecto de las razones de la abstención en las pasadas elecciones municipales, un 51% dijo que no fue a votar debido a que la política no le interesa, un 10% porque estaba enfermo o lejos del local de votación y un 8% porque no le gustaba ningún candidato.

Respecto de las próximas elecciones solo un 46% dijo que irá a votar mientras que el resto se divide entre los que con seguridad no lo harán y los que aún están dudosos sobre participar en los próximos comicios.

Finalmente respecto de los niveles de satisfacción sobre ciertos aspectos del diario vivir, un 64% declaró sentirse insatisfecho con la atención recibida en consultorios y hospitales, un 47% con la atención por Fonasa, un 37% con la educación universitaria, un 75% con las pensiones y un 73% con la administración de la justicia.