Confech pone en duda su asistencia a próximas reuniones con el Mineduc

Dirigentes de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech) presentaron al Ministerio de Educación sus propuestas de indicaciones sustitutivas para el proyecto de Reforma a la Educación Superior.

El vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Patricio Medina, reclamó ante la incertidumbre que ha mantenido el Ejecutivo respecto de sus cambios profundos a la iniciativa, cuando los estudiantes mantienen los ánimos de participación en el debate.

En tanto, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, otro de los voceros de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Casa de Bello (FECh), Daniel Andrade, expuso sobre las ideas estructurales que esperan sean consideradas en el proyecto.

“La reforma actual no se hace cargo de la crisis de la educación superior, en ese marco una de las indicaciones puntuales que tenemos es acerca de la constitución de una red de universidades estatales a nivel nacional en la que se fortalezca y amplíe la matrícula de estas instituciones y estén acorde a los lineamientos de calidad de cada región. Otro de los elementos principales es hacerse cargo por parte del Estado de las universidades que entran en crisis como la Universidad del Mar, Arcis y Ucinf”.

Andrade afirmó que en el documento que se entregó al Mineduc también establecen un marco regulatorio para que las casas de estudio reciban financiamiento, tomándose en cuenta sus ámbitos de transparencia, autonomía, democracia, entre otros. Asimismo, hay un apartado en torno a la tipificación del lucro como delito y el fin al Crédito con Aval del Estado.

Sobre esto último, recientemente los rectores de universidades estatales se pronunciaron por medio de un vídeo en el que hacen una síntesis histórica del crecimiento de la matrícula en Educación Superior, el nivel de deserción académica que figuran cercano al 50 por ciento y la condición de endeudado en la que queda el estudiante sin posibilidad de movilidad social.

De este modo, con coincidencias de puntos de vista, el líder de la FECh indicó que las próximas acciones de la agrupación de estudiantes están orientadas a reuniones con las autoridades académicas representantes del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh).

Asimismo, planean dialogar con trabajadores de casas de estudios y actores de la institucionalidad como parlamentarios y representantes del Ejecutivo.

“Mientras no se recojan estas indicaciones la posición que tenemos que manifestar es de rechazo de la reforma actual y desconfianza hacia las autoridades que han prometido cosas que hoy no se están cumpliendo. No recoge las demandas históricas del movimiento estudiantil, la demanda por la gratuidad, el fin al lucro y el fortalecimiento de la educación pública”.

El vocero de la Confech señaló que los universitarios están evaluando su asistencia a la próxima cita en el Mineduc programada para el 16 de enero, ya que no han visto una disposición de recepción de sus indicaciones por parte del Ejecutivo.