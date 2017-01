Diputados critican proyecto de reforma al Sename presentado por Hacienda

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó en la comisión de la Cámara que investiga la crisis del Sename, el destino de los recursos asignados en el presupuesto para mejorar la institución. El secretario de Estado se refirió igualmente al por qué aún no se presenta el proyecto de ley que divide el Sename. Argumentó que existe una demora debido a que los mismos encargados de elaborar el proyecto se encargan de hacer otras iniciativas, como la prenormativa que establece un nuevo Ministerio de Ciencia.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, acudió este lunes a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las muertes al interior del Sename para detallar el estado del proyecto de ley anunciado por el Gobierno para mejorar el organismo.

El secretario de Estado respondió acerca de los recursos asignados al servicio para este año y los dineros involucrados en los proyectos anunciados por el Ejecutivo para modernizar la institución, cuyos montos fueron fijados en 2 mil 500 millones de pesos adicionales para infraestructura y mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros.

Valdés indicó que los montos utilizados se centran principalmente en una nueva plataforma institucional, creación de nuevos programas de salud mental, optimizar las condiciones laborales de los funcionarios de los 47 centros en total, aumentar las unidades de enfermería, entre otros aspectos.

“La comunicación final no ha terminado, estamos trabajando en los proyectos, pero nosotros hemos ido avanzando y convenciéndonos que no se pueden separar ambos proyectos tan fácilmente, es necesaria una discusión y un diseño conjunto de ambos. Los equipos trabajan a toda marcha, son los mismos equipos que hacen varios proyectos de ley como el del Ministerio de Ciencia, les puedo nombrar 10 proyectos, desde la Cancillería, donde ellos están a cargo”, precisó.

Al respecto, el diputado integrante de la comisión René Saffirio reafirmó su rechazo, esta vez frente al Ministro de Hacienda, respecto de la entrega de más recursos a la institución tal como está.

Por este motivo emplazó a Rodrigo Valdés para que priorice y apresure los anunciados proyectos de ley sobre servicio de protección infantil y servicio de responsabilidad penal juvenil.

“Acá lo que estamos haciendo es crear dos servicios públicos diferentes con funciones distintas, con presupuestos distintos, con lógicas de funcionamiento, porque si no ocurre así vamos a tener un problema político muy serio, me atrevo a anticipar serias dificultades en el debate parlamentario porque para hacer más de lo mismo, yo no estoy disponible”.

En tanto, la diputada del Partido Radical Marcela Hernando indicó que en los proyectos de ley también se debe modificar el sistema de incentivos en los pagos del Estado a instituciones colaboradoras.

La parlamentaria explicó que el problema con dichos recursos es que obliga a los centros de acogida a mantener los niños dentro al interior en vez de incentivar la adopción, darles un hogar de acogida o reinsertarlos en sus grupos familiares: “Cómo piensan ustedes como comité político conducir el gasto para que sea más eficiente y para que haya menos niños en estos dos sistemas, cómo se cambian los incentivos que hoy día se pagan por niño interno, no por niño que salga de este sistema perverso y que se paga y remunera las prestaciones realizadas”.

Recordemos que entre las nuevas prenormativas que prepara el Ejecutivo para modernizar el Sename contempla la reorganización de la instancia en el nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que quedaría a cargo del Ministerio de Justicia, y en el Servicio de Protección de la Niñez, en manos del Ministerio de Desarrollo Social.