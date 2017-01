Jorge Babul: “El proyecto de Ministerio de Ciencia no fue discutido con los científicos”

En el marco de la inauguración del sexto congreso del Futuro 2017, la Presidenta anunció que enviará al congreso un proyecto de ley para la creación del ministerio de ciencia y tecnología. El académico de la Universidad de Chile Jorge Babul dijo que la participación de la comunidad científica no ha existido y espera que esta nueva institucionalidad propicie este trabajo

Hoy se dio inicio al sexto Congreso del Futuro, uno de los encuentros de ciencia más importantes del hemisferio sur. En la instancia se reunirán más de sesenta líderes mundiales en diferentes áreas del conocimiento y además de ser trasmitido en vivo vía streaming, tendrá jornadas de discusión y exposición en 10 ciudades más de nuestro país.

En la ceremonia de inauguración el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Futuro, aseguró que “somos la única generación que tendrá en sus manos el destino de toda la humanidad, eso nos da una responsabilidad adicional que no tienen otros seres humanos. Es un tremendo espacio de poder, de ejercer responsabilidad, porque de lo que hagamos en cinco años más depende la vida del planeta”.

En el mismo sentido y apelando a que en Chile es urgente hacerse cargo del desarrollo científico la astrónoma María Teresa Ruiz y académica de la Universidad de Chile expresó que “se da luz a un ministerio que tiene la gracia de poder plantear las necesidades presupuestarias que tiene la ciencia, para poder hacer ciencia de calidad que impacte en la sociedad y, posiblemente, que pueda abrir espacios para los cientos de científicos chilenos que se han preparado en las mejores universidades de Chile y el mundo y que hoy están reclamando su espacio para poder aportar al desarrollo de Chile”.

Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet expresó que “este gran acuerdo ojalá que lo tengamos definido antes de que tengamos que definir el presupuesto para que no solo tengamos un proyecto de ley, sino que tengamos un presupuesto ad hoc a lo que esperamos. El proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología será un proyecto con un sentido de futuro para Chile que tendrá un equilibrio entre las ciencias, las humanidades y las artes entendidas como espacio libre de búsqueda de la verdad y el conocimiento”.

Por su parte, el presidente de las Sociedades Científicas y académico de la Universidad de Chile Jorge Babul, si bien valoró la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no obstante señaló que para llegar a esa definición existen varias complejidades que deben ser consideradas.

“La comunidad científica hace mucho tiempo que viene empujando la creación de una institucionalidad para la ciencia. Con la forma que tenemos de funcionar en Chile el ministerio es lo más apropiado, sobre todo en lo que tiene que ver con los presupuestos. Los ministros son los que, si tienen la fuerza necesaria, pueden reunir los dineros que en el caso chileno están estancados hace muchos años en el último lugar de la OCDE”, expresó el profesor de la Universidad de Chile.

Asimismo, el científico agregó que “el aporte para ciencia en Chile es de un 0.4 por ciento del PIB, mientas que el promedio de la OCDE es de un 2.4 por ciento. Por otra parte, la participación de la comunidad científica en materias que tengan que ver con el desarrollo científico y tecnológico no han existido y esperamos que el ministerio acoja a la comunidad científica tanto como a otros actores”.

Otro punto complejo es que no todas las universidades de Chile tienen investigación, ya que buena parte de las instituciones privadas solo hacen docencia. En este sentido, Babul criticó el que no exista una política convergente entre el Ministerio de Educación y el desarrollo de la ciencia. El académico expresó que “el Ministerio de Educación en el proyecto de educación superior no habla del desarrollo científico”.

Jorge Babul participó en la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile y explicó que la Presidenta les dijo que el informe que emanara de dicha instancia sería considerado para el proyecto de Ministerio de Ciencias, pero el escrito final que se presentará el lunes a discusión del Congreso nunca fue discutido por la comunidad científica, ni menos socializado para su conocimiento.

Por otra parte, el profesor Babul explica que para que exista una coherencia en este proyecto es necesario que las universidades hagan investigación y hoy “hay cerca de 60 universidades en el país y son dos o tres las que tiene liderazgo en productividad científica en el país, y una de ellas es estatal. Por lo tanto, las universidades deben fortalecerse en esta área, pero el Gobierno no ha hecho mucho. Es allí donde se forman los profesionales y es ahí donde se forman los científicos que se necesitan en los distintos aspectos de nuestro quehacer”.

Para Babul es de esperar que el anuncio de la Presidenta se “trate de algo que no tenga que ver con el Gobierno de turno, sino que sean una política de estado y no que vaya cambiando cada cuatro años”.