Comunero mapuche absuelto por la justicia denuncia persecución policial

Sumado a la persecución policial sistemática en La Araucanía, las comunidades siguen denunciando arbitrariedades en los procesos judiciales relacionados con comuneros mapuche.

Es el caso de Francisco Painevilo del Lof Rofwe de la comuna de Padre Las Casas, quien quedó en libertad luego de ser detenido por personal del Gope de Carabineros y de la PDI, en medio de un operativo que buscaba a los eventuales responsables de un ataque incendiario ocurrido en Pitrufquén, el 5 de enero pasado.

El comunero conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y aseguró que fue detenido y a las cinco horas recién se le informaron los hechos en los que estaría involucrado. Todas las diligencias contaban con orden verbal del fiscal a cargo Luis Arroyo.

“Se bajaron tres sujetos con pistola en mano y me apuntan. Me trataron muy mal, me dijeron muchos improperios y me dijeron que tenían una orden de detención. Cuando yo les pregunté si sabían mi identificación entre ellos mismos se empezaron a preguntar, yo les dije que estaban leseando que a todos le hacían lo mismo que es sólo amedrentar”, comentó.

Painevilo aseguró que la única prueba que tendría la Fiscalía para vincularlo a los hechos es el testimonio de una persona en situación de calle, quien lo identificó quemando un local de venta de pasajes de bus.

Sin embargo, esto estaría ubicado a 25 kilómetros de su casa y ocurrió a las cuatro de la madrugada, por lo mismo Painevilo aseguró que no se encontraba en ese lugar.

En este contexto, el comunero señaló que a diario se observa el actuar prepotente de la policía, principalmente contra niños, mujeres y adultos mayores.

La investigación sobre los hechos que buscaría esclarecer la participación de Painevilo se extenderá por cuatro meses. A su juicio, la debilidad de las pruebas en que se basa la Fiscalía evidencia la incapacidad de la Justicia para resolver estos casos.

El comunero recordó, además, los hechos que lo llevaron a demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2009.

“Recuerdo cuando chico y tenía tres años y se llevaban a mi papá y quedamos solos con mi mamá, no teníamos casi que comer. Varias veces llegaban hasta acá solo para insultar a mi mamá, le decían improperios, y eso a uno le duele mucho por el respeto que se tiene a la madre, por eso todos los mapuche también decimos madre tierra”.

Rechazada compra de vehículos policiales

Por otro lado, la Intendencia de La Araucanía canceló parte del presupuesto dispuesto para Carabineros en la zona. La cifra ascendía a mil 500 millones de pesos para renovar treinta y cinco camionetas 4×4 para Fuerzas Especiales y 880 millones para la adquisición de una red de Carabineros, que por orden del intendente, José Miguel Hernández, ya no se destinará para estos fines.

Esta compra de insumos para Carabineros fue una medida del ex intendente Andrés Jouannet que, según explicó en compañía del jefe de zona de la policía uniformada, el general Christián Franzani, permitiría a la policía uniformada realizar con mayor eficiencia sus labores de patrullaje.

Sin embargo, desde la actual administración expresaron que los recursos se destinarían a otras necesidades urgentes para la región.

Una medida que también ha generado cuestionamientos sobre el origen de estos fondos. Los parlamentarios por La Araucanía tildaron de irresponsable que la ex autoridad proyectara fondos del Gobierno Regional cuando debiesen ser financiados por el Ministerio del Interior.