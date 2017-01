Libro “Contingencia de Chile”: Una mirada a la postdictadura

Crisis ambiental, desconfianza en los políticos, abstención en votaciones, corrupción, violencia, ataque de policías militares a los pueblos indígenas, contingencia diaria que si se pone en perspectiva en cuarenta años, ha profundizado la forma hegemónica de un modelo económico, social, ambiental y político.

“La memoria es memoria de lo que ahora está ocurriendo, de la continua descuartización de nuestro cuerpo político chileno”, así describe Miguel Vicuña la contingencia, y ratifica en el prólogo de su libro, “Los crímenes de la dictadura chilena de Pinochet y compañía continúan cometiéndose de forma consolidada en la actualidad de nuestros hoy”.

La última publicación de Ediciones Radio Universidad de Chile lleva por título “Contingencia de Chile” y es un recorrido por 20 artículos que datan desde 1987 hasta 2016, donde el autor hace una recopilación de textos de su autoría publicados en diversos medios donde relata y analiza hechos que han marcado la historia de Chile en 40 años.

“Un artículo se refiere al incendio de la cárcel de San Miguel y al asesinato, como le llamo, de 81 ciudadanos chilenos en un suplicio máximo semejante a la quema en la hoguera vivos. Que eso quede sin justicia es algo inaudito”, reflexiona Vicuña de uno de los capítulos su obra.

En este sentido, el texto reviste una importancia política, ya que “refiere a asuntos abiertamente políticos de las coyunturas chilenas que tiene que ver con la dictadura, con la salida de la dictadura y la no salida de la dictadura, y la transición que está empantanada en un esquema en el que no se sabe si hay democracia o no, quiénes son los que realmente gobiernan y cómo se orientan en este Gobierno”, aclara el autor.

Según analiza Roxana Pey, ex rectora de la Universidad de Aysén, este texto “refiere a una demanda ciudadana que no se satisface, en este sentido este libro es una luz crítica que nos recuerda el origen de esta crisis, pero también es crítica momento a momento. Es un libro que recorre los últimos treinta años del país con una mirada que tiene un sentido muy presente y muy vigente”.

En la misma línea, Sergio Gres, académico de la Universidad de Chile especificó que a pesar que la recopilación de textos hecho por Vicuña, no responden solo a una temática. “Si pudiésemos buscar una línea común, es la perspectiva crítica de Vicuña respecto de la realidad chilena particular, y más precisamente, sobre la transición a la democracia y el régimen de democracia tutelar, restringida y de baja intensidad en que nos encontramos en la actualidad”, afirmó.